La corista de La Banda Presidencial de Javier Milei llegará al Congreso en reemplazo de Diego Santilli
Se trata de Ana Tamagno, ex UCR, conocida por acompañar al Jefe de Estado en sus shows de rock. Asumirá la banca en la Cámara de Diputados por la Provincia que deja vacante Diego Santilli, designado este domingo como Ministro del Interior de la Nación.
Ana Valeria Tamagno, de 43 años, figuraba en el puesto 18 de la lista de La Libertad Avanza (LLA) por la Provincia de Buenos Aires. Gracias al 40% de los votos obtenidos en las elecciones legislativas del 26 de octubre, la docente bonaerense logró llegará al Congreso y jurará el próximo 10 de diciembre, ya que Santilli deja una vacante.
La Diputada electa tuvo su primer momento de notoriedad cuando Milei la invitó a cantar “Panic Show” de La Renga en el Luna Park, en mayo de 2024. Desde entonces, se integró como corista en “La Banda Presidencial”, el grupo musical con el que el mandatario se presentó en el Movistar Arena durante la última campaña electoral.
Además, Tamagno, nacida en Dolores, es editora de los libros del mandatario —incluido “La construcción del milagro”, presentado en plena campaña— y esposa de Marcelo Duclós, uno de los biógrafos del Presidente y también integrante de la banda, donde toca el bajo.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión