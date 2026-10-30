La Corte Suprema aceptó su competencia para intervenir en un reclamo de la provincia de Buenos Aires contra el Gobierno nacional por la eliminación del subsidio al transporte público en el interior. Se trata del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País (conocido como el FCI).

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El conflicto tiene su origen en marzo de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei suspendió a través del DNU 280/2024 las transferencias destinadas al transporte urbano y suburbano del interior del país.

La administración de Axel Kicillof acudió al máximo tribunal para que declare la “invalidez, ineficacia e inoponibilidad jurídica”, la inconstitucionalidad del artículo 18 que estableció el cese, y se dicte una cautelar para ordenar al Estado Nacional a transferir los fondos adeudados de forma “inmediata y efectiva”, con intereses.

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Al respecto, la Corte Suprema le dio al Gobierno de Javier Milei 60 días para responder a la demanda. Una vez que se cumpla el pedido o venza el plazo, resolverán si se emite una cautelar, según el fallo al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

En su demanda, la provincia cuestionó que la eliminación de este fondo generó una “grave afectación para la previsibilidad presupuestaria provincial y los derechos de los usuarios del transporte público”, debido a que a causa de ello el boleto de colectivos en el interior sufrió un gran aumento.

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También apuntaron que la medida del Gobierno nacional “carece de los requisitos constitucionales”, y “vulnera el principio de legalidad, la división de poderes y la lealtad federal, lo cual afecta gravemente la coordinación y cooperación intergubernamental”.

El FCI fue establecido en el año 2018 mediante la Ley N° 27.467. El mismo establecía un monto de $ 6.500.000.000 “para compensar los desequilibrios financieros” en el transporte de pasajeros fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).