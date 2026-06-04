Un grupo de diputados bonaerenses solicitó al presidente de la Cámara baja, Alejandro Dichiara, la convocatoria a una sesión especial para abordar la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

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En la nota elevada se propone el tratamiento de una serie de expedientes que abarcan pedidos de informes, declaración de emergencia, citaciones a funcionarios y proyectos orientados a reformar la estructura de control y administración de la obra social estatal.

Además de solicitar explicaciones sobre el estado financiero y prestacional de IOMA, que dirige Homero Giles, varias propuestas plantean la creación de mecanismos de fiscalización legislativa y medidas para garantizar la normalización de sus servicios.

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En los fundamentos del pedido, los legisladores sostienen que “millones de bonaerenses manifiestan sentirse abandonados por una obra social cuya finalidad esencial es garantizar el acceso efectivo a la salud”.

Asimismo, advierten sobre las dificultades que enfrentan afiliados para acceder a medicamentos, tratamientos y prestaciones, situación que en numerosos casos derivó en presentaciones judiciales.

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Los firmantes también remarcan los reclamos formulados por prestadores y profesionales de la salud por demoras en los pagos, una problemática que, según señalan, pone en riesgo la continuidad de la atención médica.