La goleada de Estudiantes sobre Gimnasia no solo dejó festejos en La Plata. También generó una llamativa reacción de Myriam Bregman, quien celebró el triunfo del “Pincha” con una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

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“Ganarle a Gimnasia es comparable a tomar los medios de producción”, afirmó la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y dirigente del Frente de Izquierda durante una entrevista con el programa No se pudo, que se emite por Vorterix. La frase hace referencia a un concepto central del marxismo, que plantea que los trabajadores deben apropiarse del control de los medios de producción —como fábricas, tierras y empresas— frente a la propiedad de la clase capitalista.

Bregman, reconocida hincha de Estudiantes, también habló del partido y mostró su respaldo a Gastón Benedetti, a quien defendió de las críticas al asegurar que “está presente siempre” en este tipo de encuentros.

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“Ganarle a Gimnasia es comparable a tomar los medios de producción.” — Myriam Bregman



Hay vlog el lunes, señores. pic.twitter.com/flgNKwbz2I — No se pudo (@nosepudovtx) August 15, 2026

La legisladora incluso contó que había anticipado con personas de su entorno dos de los goles que finalmente le dieron forma a la goleada del equipo dirigido por Alexander Medina.

Estudiantes se impuso 4-0 en el estadio UNO con goles de Eros Mancuso, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Alexis Castro. Gimnasia, además, terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Alexis Steimbach y Germán Conti.

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La respuesta de Bregman al enterarse quién estaba cerca de su palco

La diputada también protagonizó otro momento llamativo durante la entrevista cuando le señalaron que su palco en el estadio UNO está ubicado cerca del que ocupa Esteban Trebucq, periodista con quien mantiene marcadas diferencias políticas.

Lejos de esquivar la referencia, Bregman respondió con ironía: “No estoy cerca suyo, estoy cerca de Estudiantes”.

Así, la goleada del “Pincha” no solo dejó una amplia diferencia en el marcador, sino también una particular frase de Bregman que rápidamente trascendió el resultado del clásico platense.