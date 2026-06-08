En el marco de la multitudinaria despedida a Carlos "El Indio" Solari en el microestadio José María Gatica de Avellaneda, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, brindó detalles sobre el operativo desplegado para acompañar el evento y destacó el comportamiento de los asistentes.

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En diálogo con Radio Provincia, el funcionario explicó que el equipo de trabajo se encuentra en Villa Domínico desde la noche anterior. “Hoy desde temprano había gente acampando y abrimos alrededor de las 9.30 para que empezara a circular”, señaló al describir la magnitud de la convocatoria.

A pesar de la enorme cantidad de personas presentes, Bianco aseguró que la jornada se desarrolla con normalidad. “Viene todo muy ordenado, la gente se porta bien, con mucha paciencia, con el afecto y el sentimiento hacia el Indio”, afirmó.

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Además, detalló la logística implementada para garantizar el desarrollo del homenaje: “Hay tres turnos de personal policial y Defensa Civil. Es una organización muy importante que requirió de mucha planificación”.

El ministro también se refirió al clima emocional que se vive en el lugar. “Me genera emoción ver cómo la gente lo saluda, llorando genuinamente. Todos le dicen ‘gracias Indio’, muchas expresiones de afecto, congoja, dolor, pero también alegría. Pocas veces en la historia ha pasado esto, que un homenaje sea tan masivo”, expresó.

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Por último, remarcó el rol del Gobierno bonaerense en la organización del evento. “El Gobernador nos instruyó para que estemos abocados a organizar este evento”, sostuvo en referencia al importante despliegue de recursos humanos, seguridad, asistencia y logística destinado a acompañar la despedida de uno de los mayores íconos de la música popular argentina.