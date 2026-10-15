La diputada libertaria Lilia Lemoine fue increpada por un grupo de manifestantes que se encontraban en la Marcha Federal Universitaria tras salir de la Cámara de Diputados luego de que la oposición no lograra el quorum para avanzar con la sesión convocada este jueves para hacer caer el DNU 70/23.

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Mientras caminaba por la avenida Rivadavia, ingresó en un sector de la manifestación. Le gritaron en la cara, también la escupieron. En paralelo, Lemoine ponía una de sus manos frente a sus caras para evitar que se acerquen y con la otra se tapaba la nariz.

NO HUBO QUORUM no van a tirar el decreto. Mañana baja el riesgo país. La marcha es un fracaso y una molestia para los laburantes y los estudiantes... como siempre. Para variar me putearon unas estudiantes(?) que venían para la marcha. Con @lausoldano cuando llegabamos al Congreso. Las diputadas de LLA no se achican... 🫡 — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) October 15, 2026

Me mojaron, me escupieron, tiraron tierra, piedras, huevos (me quedé a limpiarlos), intentaron romperme el celular... pero al menos pude hacer este video donde se puede ver a los estudiantes de la marcha esgrimiendo los argumentos que la izquierda internacionalista le metió en la cabeza a las nuevas "clases oprimidas". Esto solo es posible en DEMOCRACIA. Pero no se dan cuenta. Me fui porque sino tenían que dispersarlos, y a diferencia de lis kukas, a mí no me gusta ver violencia. Nunca voy a dar un paso atrás. — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) October 15, 2026

Lemoine compartió un video mientras caminaba por una calle lindante del Congreso y se encontraba con la diputada y compañera de La Libertad Avanza Laura Soldano. A comienzos de la grabación, las personas a su alrededor le gritaban “chorra” y “sorete”. “Acá las diputadas de La Libertad Avanza que no pueden caminar por la calle”, bromeó Lemoine en el video. “No hay adhesiones, está todo el mundo laburando. Recién me gritaron unas zurdas en Starbucks, mientras tomaban café en Starbucks”, agregó.

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En sus redes, comentó: “Me mojaron, me escupieron, tiraron tierra, piedras, huevos (me quedé a limpiarlos), intentaron romperme el celular... pero al menos pude hacer este video donde se puede ver a los estudiantes de la marcha esgrimiendo los argumentos que la izquierda internacionalista le metió en la cabeza a las nuevas ‘clases oprimidas’. Esto solo es posible en democracia. Pero no se dan cuenta. Me fui porque sino tenían que dispersarlos, y a diferencia de los kukas, a mí no me gusta ver violencia. Nunca voy a dar un paso atrás”.

En otra publicación, agregó: “Salí a la calle y los ví en persona. Fisuras, sindicalistas, gente que respondería a diputados kirchneristas. Están llevando munipas desde concejos deliberantes. Al principio había gente pacífica con choripanes, consignas y su convicción. Les llenaron la marcha de inadaptados y violentos.”

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