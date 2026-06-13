La diputada nacional Sabrina Selva, oriunda de Mercedes y representante de Unión por la Patria, volvió a referirse al denominado caso $Libra y apuntó directamente contra el funcionario nacional Manuel Adorni.

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A través de sus redes sociales, la legisladora sostuvo que el vocero presidencial "mintió" y consideró que es inminente su comparecencia ante el Congreso.

Manuel Adorni mintió y es inminente que sea interpelado por la Cámara de Diputados de la Nación para dar las explicaciones correspondientes ante el Congreso y avanzar con una moción de censura porque no puede estar la administración del Estado en manos de un funcionario… pic.twitter.com/XVJG38D4rQ — Sabrina Selva (@SabriSelva) June 12, 2026

"Manuel Adorni mintió y es inminente que sea interpelado por la Cámara de Diputados de la Nación para dar las explicaciones correspondientes ante el Congreso y avanzar con una moción de censura porque no puede estar la administración del Estado en manos de un funcionario sospechado por corrupción", expresó Selva.

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La diputada mercedina integra el grupo de legisladores que sigue de cerca la investigación vinculada al caso $Libra, una causa que continúa generando repercusiones en el ámbito político nacional.

Con sus declaraciones, Selva elevó el tono de las críticas contra Adorni y planteó la posibilidad de que el funcionario sea convocado formalmente por la Cámara de Diputados para brindar explicaciones sobre los hechos que se investigan.

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