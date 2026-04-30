La diputada nicoleña Evelyn Flores Yanz impulsa un registro de hogares monomarentales en la Provincia
La legisladora de Fuerza Patria presentó un proyecto para crear un registro que permita diseñar políticas públicas específicas. Apunta a mejorar el acceso a programas y visibilizar la desigualdad en las tareas de cuidado.
La diputada bonaerense de Fuerza Patria, Evelyn Flores Yanz, presentó un proyecto de ley para crear un Registro Provincial de Hogares Monomarentales, con el objetivo de generar información precisa y mejorar el acceso a programas estatales.
Según explicó, la iniciativa busca relevar y sistematizar datos, facilitar políticas específicas y promover la articulación entre organismos provinciales y municipales. “Se trata de un problema público que históricamente quedó fuera del diseño de las políticas estatales”, sostuvo.
El proyecto también apunta a producir estadísticas oficiales —hoy inexistentes— que permitan avanzar en políticas basadas en evidencia y fortalecer la autonomía económica de las mujeres que sostienen estos hogares.
De acuerdo con datos del Ministerio de Economía bonaerense, uno de cada diez hogares es monoparental, y en el 84,3% de los casos la jefatura es femenina. En ese marco, la diputada advirtió sobre la desigualdad en la economía del cuidado, donde las mujeres dedican en promedio 6,5 horas diarias, frente a las 3,4 horas de los varones.
“Esta sobrecarga impacta en sus condiciones de vida, limita su desarrollo profesional y consolida desigualdades estructurales”, concluyó la legisladora de La Cámpora.
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