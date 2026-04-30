La diputada bonaerense de Fuerza Patria, Evelyn Flores Yanz, presentó un proyecto de ley para crear un Registro Provincial de Hogares Monomarentales, con el objetivo de generar información precisa y mejorar el acceso a programas estatales.

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Según explicó, la iniciativa busca relevar y sistematizar datos, facilitar políticas específicas y promover la articulación entre organismos provinciales y municipales. “Se trata de un problema público que históricamente quedó fuera del diseño de las políticas estatales”, sostuvo.

El proyecto también apunta a producir estadísticas oficiales —hoy inexistentes— que permitan avanzar en políticas basadas en evidencia y fortalecer la autonomía económica de las mujeres que sostienen estos hogares.

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De acuerdo con datos del Ministerio de Economía bonaerense, uno de cada diez hogares es monoparental, y en el 84,3% de los casos la jefatura es femenina. En ese marco, la diputada advirtió sobre la desigualdad en la economía del cuidado, donde las mujeres dedican en promedio 6,5 horas diarias, frente a las 3,4 horas de los varones.

“Esta sobrecarga impacta en sus condiciones de vida, limita su desarrollo profesional y consolida desigualdades estructurales”, concluyó la legisladora de La Cámpora.

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