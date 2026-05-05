“Acabo de solicitar la detención de Manuel Adorni por apretar a un testigo a través de WhatsApp y ofrecerle beneficios a cambio de tergiversar su declaración”, expresó en redes sociales la Diputada (ex libertaria) Marcela Pagano.

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Y añadió: “Esto es un claro entorpecimiento de la investigación y debe aplicarse la doctrina Irurzun (un antecedente jurídico utilizado entre 2017 y 2018 para mantener presos a ex funcionarios del kirchnerismo)".

El pedido de arresto tuvo lugar después de que el arquitecto Matías Tabar destruyera en Fiscalía al ministro coordinador de Javier Milei. Ante Gerardo Pollicita admitió haber cobrado 245.000 dólares en efectivo por las gigantescas reformas realizadas en la propiedad que Adorni posee en el exclusivo country Indio Cua, ubicado en Exaltación de la Cruz.

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Acabo de solicitar la detención de @madorni por apretar a un testigo a través de WhatsApp y ofrecerle beneficios a cambio de tergiversar su declaración. Esto es un claro entorpecimiento de la investigación y debe aplicarse la doctrina IRURZUN. pic.twitter.com/Yzl7iqWr8h — Marcela Pagano (@Marcelampagano) May 4, 2026

Según la denuncia de Pagano, Adorni intentó manipular a Tabar antes de su declaración. Para la legisladora, el funcionario apeló a presiones encubiertas a través de WhatsApp, ofreciendo "ayuda" a cambio de cambiar los testimonios que lo arrinconan en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

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