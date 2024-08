La exministra de Desarrollo Social del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, se refirió al escándalo que involucra al expresidente Alberto Fernández en torno a la denuncia por violencia de genero efectuada por Fabiola Yáñez.

"Hubo muchos días de silencio desde que pasó lo que pasó, la denuncia que realizó Fabiola Yañez contra el ex presidente. Yo elegí todos estos días de silencio para tener prudencia, esa es la palabra que me sale. Como no soy una persona que haya estado lejos de ellos, sentí la necesidad de ser muy prudente ante la enorme sorpresa y lo que sucedió a partir de la denuncia", declaró Tolosa Paz a Radio con Vos.

La actual diputada nacional aclaró que más allá de quién sea el denunciado, "sea expresidente o sea una figura pública, tiene que demostrar su, inocencia en la justicia".

"Tiene que hablar la Justicia. Yo entiendo que las imágenes, los chats, y todo lo que se viene mostrando, está siendo parte de la investigación judicial. Yo me alejo de cosa juzgada. Hay un juzgamiento ya. Alberto Fernández para la sociedad ya es culpable, porque todo lo que nosotros vemos indica que es así. Pero yo no soy juez ni soy quien para tomar esta sentencia. Yo quiero una sentencia de la Justicia", consideró Tolosa Paz.