Un clima de tensión se vive en la capital de la Provincia desde el domingo de elecciones en que el escrutinio provisorio se detuvo en el 97,56% de los votos, quedando Julio César Alak con una leve ventaja por sobre el actual intendente, Julio Garro. Esa misma noche, ambos candidatos declararon que según los cómputos de su partido iban ganando, y mantuvieron su posicionamiento durante toda la semana. Con el objetivo de aclarar la postura oficial del espacio respecto del recuento provisorio y de exhibir una serie de datos que les permiten afirmar que Garro está 1.496 votos por encima del ministro de Justicia bonaerense, el secretario municipal y el jefe de Gabinete, Marcelo Leguizamón y Oscar Negrelli, respectivamente, convocaron a una conferencia de prensa para este jueves.

“Ante los contrapuntos, distintos publicados, distintos mensajes, desde el domingo que se publicó el recuento provisorio, hasta la semana que viene que va a ser el definitivo, en el medio no hay nada, no es que acá hubo otro recuento u otra afirmación, lo que hay en este momento solamente es lo que tiene cada una de las fuerzas, que es lo que nosotros venimos sosteniendo desde el día domingo”, inició su alocución el secretario municipal, Marcelo “Chuby” Leguizamón. Minutos antes, había cruzado la antesala en la que los periodistas aguardaban por el inicio de la conferencia de prensa.

Apenas atravesó la puerta, con una sonrisa que no daba cuenta del clima electoral platense, Leguizamón se detuvo a saludar con un beso a cada uno de los reporteros, fiel a la simpatía que caracteriza al único candidato de JxC en la Octava que ya se aseguró una banca en el Senado bonaerense por la primera minoría. Los periodistas conversaban sobre el clima y el balotaje, indistintamente, mientras tomaban café recién preparado en un clima de cordialidad que se opacaría un rato más tarde cuando llegara el turno de las preguntas.

“Así que, nuevamente, queremos confirmarles que en las 1.805 actas que tenemos en nuestro poder de los fiscales de Juntos para el Cambio, Julio Garro ganó la elección de La Plata, como primera situación”, afirmó Leguizamón frente a la veintena de periodistas que con micrófonos, cámaras y grabadoras en mano esperaban el turno de las preguntas. El espacio era reducido, y la prensa formó un semicírculo frente al escritorio en el que Negrilli y Pablo Nicoletti, presidente de la UCR local, aguardaban su turno para tomar la palabra.

Conferencia de Prensa de JxC en La Plata.

“El domingo dimos la conferencia de prensa y les contaba que en nuestras mesas testigos Julio estaba unas milésimas arriba del candidato de Unión por la Patria y que no es que no seguíamos el recuento provisorio, pero que entendemos que hay errores involuntarios, como los hay en todos los recuentos provisorios, hay errores involuntarios que después son corregidos en el recuento definitivo”, aclaró Leguizamón que en varios tramos de su relato elogió el trabajo de los fiscales partidarios, algo que a su turno, también destacó Negrelli.

En esa línea, el secretario municipal sostuvo que los errores fueron en la carga de los telegramas, no en los datos en ellos volcados y explicó: “El telegrama está bien y está igual al acta de nuestros fiscales, son errores que se corrigen automáticamente en el recuento definitivo de la junta electoral”. Así, ejemplificó con algunas de las incongruencias que encontraron en más de 60 actas, según precisaron, en las que se observa una cifra en la carga manual que es mayor a la reflejada en la página donde se reflejan los resultados provisorios. En los casos presentados mediante placas exhibidas en un televisor al costado del escritorio, mostraban datos en los que el error en la carga perjudicaba a Julio Garro.

“Estos ejemplos, como les decíamos, pasan asiduamente en todas las cargas de los recuentos provisorios. Obviamente somos seres humanos, la carga es manual, son errores involuntarios y que se corrigen automáticamente en el recuento definitivo. Por eso nos llama mucho la atención que se tome como base en distintos comunicados los 856 votos de diferencia que queda entre el candidato Alak y el candidato Garro de acuerdo al recuento provisorio”, explicó Leguizamón mientras sostenía entre sus manos láminas impresas con la información que se mostraba en pantalla. Así también hizo constar las diferencias que se reflejaron en las PASO entre los votos del escrutinio provisorio y el definitivo, en relación a los votos obtenidos por Julio Garro.

La placa exhibe casi 5000 votos de diferencia en las PASO.

El jefe de Gabinete pidió la palabra antes de que comience la ronda de preguntas y afirmó: “Nosotros quisimos ser muy prudentes, habrán visto que el domingo acá no ha habido ninguna declaración estridente de parte nuestra, no lo vamos a hacer, porque acá, como dijo Marcelo, lo que está en juego es la voluntad de los platenses. Y lo que tenemos que garantizar todos es que el 10 de diciembre quien asuma de los dos, nosotros entendemos que es Julio Garro por nuestros números, tiene que ser la persona a la cual evidentemente eligieron los platenses”.

Finalizada las comunicaciones y con las manos en alto de los periodistas, el prensa municipal otorgó los turnos a señas que, oportunamente, fueron salteados por algunos para abalanzarse con su pregunta. Consultados por el cese del escrutinio en el 97,56% en la página de la Junta Electoral, Negrelli señaló: “La carga venía a favor de Julio Garro, cuando pasó adelante de Julio Garro, pararon la carga. Es una especulación, digamos, si vos querés, de la arena política partidaria de ese día”. Y en cuanto a la decisión que pueda tomar Ramos Padilla reflexionó: “Nosotros, lo del juez, ni nos preocupa ni nos ocupa porque está este material, que es la documentación que nosotros tenemos completa y que confiamos”.

Y reafirmó: “Porque firmaron los fiscales del resto de las fuerzas, porque está la firma del presidente, confiamos absolutamente en que lo que aparezca arriba de la mesa es realmente la voluntad de los platenses. Por eso no es un tema de que estamos a merced de que un juez con una militancia hecha pública nos favorezca o nos perjudique, bajo ningún punto de vista de nuestras especulaciones”.

Con varias preguntas que quedaron en el tintero el prensa municipal anunció la última pregunta y finalizó la conferencia que duró unos 40 minutos. El balotaje que, había sido tema de conversación en la antesala, fue la consulta obligada a la que respondió el presidente de la UCR local, Pablo Nicoletti, quien solo tomó la palabra para responder algunas preguntas y esta fue especialmente cedida por los funcionarios. “Bueno, el radicalismo ya se expidió sobre el tema. Nosotros como partido político ya hemos marcado una posición que es la neutralidad”.

“Hemos dado libertad de conciencia a todos los afiliados respecto de qué opción tomar en lo que es la regla del balotaje. Y además, en coincidencia con lo que dijo Julio Garro en los medios de comunicación ayer, los dirigentes no somos dueños de los votos. La ciudadanía tiene libertad de decidir a quién y qué opción tomar. Así que, bueno, se resolverá el 19 de noviembre quién será el futuro gobierno nacional de la región”, finalizó .

Luego Leguizamón se refirió las decisiones tomadas por el PRO durante este miércoles: “Bullrich y Macri decidieron apoyar abiertamente a Milei. Larreta y Vidal plantearon que ni Massa ni Milei, que no eran ninguno de los dos, y que, como decía Pablo (Nicolletti) y lo dijo ayer Julio (Garro), los dirigentes no somos dueños de los votos de la gente”. Y para finalizar dejó una ventana abierta: “Esto no quita que cada uno de nosotros en los próximos días hagamos público qué vamos a hacer, pero esto no significa pedirle a la gente que lo haga”.