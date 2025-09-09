El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, salió a analizar la dura derrota que sufrió La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y lanzó una advertencia al presidente Javier Milei: “Si siguen armando así, en 2027 va a pasar lo mismo”.

En declaraciones a radio Rivadavia, el jefe comunal recordó que en 2023 fue convocado por Milei para sumarse a su espacio. “Me reuní varias veces con él, con su hermana Karina y con Victoria Villarruel. Pero cuando vi el armado que estaban haciendo con Sebastián Pareja, les dije que al otro día de la elección se iba a desarmar”, señaló.

Britos, que perdió en su distrito en las elecciones legislativas, se hizo cargo de la caída local pero apuntó contra el esquema libertario en la Provincia: “En Chivilcoy perdí y perdí yo. El que se equivoca en una elección es el dirigente. Pero el Presidente comete un gran error en volver a confiar en Sebastián Pareja para el armado”.

El dirigente bonaerense se diferenció del resto de los intendentes opositores que se sumaron a La Libertad Avanza y aseguró que su decisión de no aliarse estaba fundada en la falta de estructura y de representatividad del armado libertario en el interior.

La figura de Sebastián Pareja quedó en el ojo de la tormenta luego del resultado electoral que dejó al oficialismo nacional golpeado en Buenos Aires. El propio Britos advirtió que, si no hay un cambio de estrategia, la historia podría repetirse en las presidenciales de 2027.

Cabe remarcar que en Chivilcoy se impuso Fuerza Patria , que se impuso por más de 10 puntos de ventaja sobre La Libertad Avanza. Britos fue referente local del frente Somos, que quedó en tercer lugar.