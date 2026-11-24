El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la actividad económica cayó un 1,8% en el tercer trimestre al difundir el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre.

Ads

El dato de septiembre —pese a ser positivo en 1,1% respecto a agosto— cierra el balance del tercer trimestre y confirma de manera oficial que la economía del país entró en recesión técnica, es decir, dos trimestres consecutivos de contracción en la actividad ya que en el segundo trimestre la actividad ya había caído 0,6% frente al primero.

#DatoINDEC La actividad económica cayó 1,2% interanual en septiembre de 2026 y subió 1,1% respecto a agosto en la medición desestacionalizada https://t.co/G2GfQEIalq https://t.co/YNKlnSRjZ2 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 24, 2026

Para medir este nivel, se usan las mediciones de actividad ‘desestacionalizadas’, un mecanismo estadístico que sirve para corregir en las estadísticas los efectos de la estacionalidad que suelen afectar a algunos rubros económicos, como la cosecha o el turismo.

Ads

Con datos mensuales de -2,5% en julio, 0,4% en agosto, 1,1% en septiembre, la actividad cayó en el tercer trimestre un 1,8%.

Además, el freno de la actividad lleva a revisar a la baja las previsiones para 2026. De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, el crecimiento esperado para el año cayó de 3,2% en enero a 0,7% en octubre, es decir, 2,5 puntos porcentuales menos, y se ubica bien lejos del 5% que contempla el Presupuesto oficial.

Ads

Cabe recordar que esta es la segunda recesión técnica durante el gobierno de Javier Milei ya que la primera ocurrió luego de su asunción en diciembre de 2023. Es que durante el primer semestre de 2024, la actividad se contrajo un 1,9% en el primer trimestre y un 0,6% en el segundo, tras la devaluación y el ajuste fiscal inicial.

Tras conocerse el dato del INDEC, el ministro de Economía, Luis Caputo, resaltó a través de una publicación en X el crecimiento mensual registrado en septiembre de este año y que acumuló una suba de 1% en los primeros 9 meses del año en relación a igual período de 2025.

EL NIVEL DE ACTIVIDAD CRECIÓ 1,1% MENSUAL EN SEPTIEMBRE ✅ El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 1,1% mensual en septiembre en la serie desestacionalizada y acumuló una suba de 1% en los primeros 9 meses del año en relación a igual período de 2025 ✅ El indicador tendencia-ciclo se mantuvo sin variaciones en relación a agosto. Este indicador se ubicó 6,1% por encima del nivel de diciembre de 2023 ✅ En relación a la publicación del mes pasado, las variaciones mensuales desestacionalizadas de julio y agosto fueron revisadas de -2,8% y +0,1% a -2,5% y +0,4%, respectivamente. Considerando las revisiones, el nivel de agosto quedó 0,5% por encima del publicado en el informe previo — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 24, 2026