La economía argentina entró en recesión técnica con dos trimestres consecutivos de caída de la actividad
La caída interanual en el mes de septiembre fue de 1,2% y concluye el tercer trimestre con una retracción de 1,8%. Esta caída se produce a pesar del leve avance mensual de septiembre.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la actividad económica cayó un 1,8% en el tercer trimestre al difundir el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre.
El dato de septiembre —pese a ser positivo en 1,1% respecto a agosto— cierra el balance del tercer trimestre y confirma de manera oficial que la economía del país entró en recesión técnica, es decir, dos trimestres consecutivos de contracción en la actividad ya que en el segundo trimestre la actividad ya había caído 0,6% frente al primero.
Para medir este nivel, se usan las mediciones de actividad ‘desestacionalizadas’, un mecanismo estadístico que sirve para corregir en las estadísticas los efectos de la estacionalidad que suelen afectar a algunos rubros económicos, como la cosecha o el turismo.
Con datos mensuales de -2,5% en julio, 0,4% en agosto, 1,1% en septiembre, la actividad cayó en el tercer trimestre un 1,8%.
Además, el freno de la actividad lleva a revisar a la baja las previsiones para 2026. De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, el crecimiento esperado para el año cayó de 3,2% en enero a 0,7% en octubre, es decir, 2,5 puntos porcentuales menos, y se ubica bien lejos del 5% que contempla el Presupuesto oficial.
Cabe recordar que esta es la segunda recesión técnica durante el gobierno de Javier Milei ya que la primera ocurrió luego de su asunción en diciembre de 2023. Es que durante el primer semestre de 2024, la actividad se contrajo un 1,9% en el primer trimestre y un 0,6% en el segundo, tras la devaluación y el ajuste fiscal inicial.
Tras conocerse el dato del INDEC, el ministro de Economía, Luis Caputo, resaltó a través de una publicación en X el crecimiento mensual registrado en septiembre de este año y que acumuló una suba de 1% en los primeros 9 meses del año en relación a igual período de 2025.
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