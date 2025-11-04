El intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, aseguró que “la expresión de Cristina no tiene validez" y que “ella no quiere ver la realidad”, luego que la ex vicepresidenta considerase un error el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses.

"Si no se hubiese hecho el desdoblamiento, hoy, en muchos concejos deliberantes, tendríamos menos concejales y también menos diputados provinciales”, puntualizó el jefe comunal, al desestimar las objeciones de Fernández de Kirchner.

Asimismo, puso de relieve en declaraciones a Delta 90.3 que “la lista de septiembre la armó Kicillof, y pusimos todos las caras, caminamos la provincia”.

“La (lista) de octubre la armó Cristina con La Cámpora. Los compañeros no se movieron, y ahí están los resultados de esa lista. La gente le dijo ‘no’ a La Cámpora y está buscando otra cosa”, arremetió Cagliardi.

En igual tono, consideró que “es difícil llevar adelante una lista cuando la gente no se siente identificada”.

“Axel dice que tenemos que abrazarnos todos, que tenemos que promover la unión del peronismo. Somos un grupo de intendentes que venimos trabajando mucho y que creemos en el gobernador”, finalizó Cagliardi.