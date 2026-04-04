La Ruta Nacional 5 volvió a estar en el centro de la atención tras el accidente del lunes 30 de marzo, donde cuatro personas perdieron la vida entre la localidad de French y la ciudad de Carlos Casares, en el partido de 9 de Julio.

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Silvia González, presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, presentó un informe que revela datos alarmantes: el 92% de los siniestros fatales en esta ruta son choques frontales, uno de los tipos de colisión más letales. Además, se registró que la mayor cantidad de muertes ocurre durante el día: 41% en la mañana y 33% en la tarde, lo que indica que el riesgo no depende solo de la visibilidad.

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Ante esta situación, la Fundación elevó una carta al secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann, solicitando la transformación integral de la Ruta 5 en autovía. Argumentan que la vía conecta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Santa Rosa, vincula polos productivos como Vaca Muerta y circuitos turísticos, y soporta un tránsito diario de 1.200 vehículos de gran porte. Según Estrellas Amarillas, la falta de infraestructura ha convertido a la ruta en una “trampa mortal”, y un 60% de las muertes podrían evitarse con calzada dividida.

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El relevamiento también señala factores como el exceso de velocidad y la necesidad de controles más estrictos. Entre las propuestas inmediatas se incluyen radares, construcción de rotondas en puntos críticos y mayores controles de tránsito.

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Además, desde la Fundación plantean un modelo mixto de financiamiento, con aportes de los sectores productivos beneficiarios, incentivos fiscales para las empresas que participen y la aplicación de la Ley 23.966 para destinar parte del impuesto a combustibles al mantenimiento de la ruta.

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“Las rutas no son un gasto, son una inversión en competitividad y vida”, concluyen desde Estrellas Amarillas.