El intendente del municipio bonaerense de Chivilcoy, Guillermo Britos, cuestionó a quienes hacen publicidad de la ayuda social que realizan teniendo en cuenta el difícil momento que atraviesa el país. Las declaraciones fueron lanzadas en medio de un balance realizado luego de anunciar la flexibilización del aislamiento que incluye caminatas recreativas y extensión del horario comercial.

"Desde el primer día estamos trabajando en Desarrollo Social y Consejo escolar, asistiendo a cientos de familias. Me parece que la ayuda social no tiene que ser publicitada, tiene que hacerse, mucho más en una situación como la que estamos atravesando. Mucho menos me parece publicitarla si la ayuda que damos depende de las donaciones que otros realizan", sostuvo Britos a La Gaceta del Oeste.

El alcalde que superó la grieta en 2019, cuando fue el único candidato electo de Consenso Federal en toda la Provincia, añadió: "Si yo pongo de mi dinero para ayuda social y quiero que lo sepan, va en cada uno. A mi me parece que cada uno de los que tenemos una responsabilidad, lo debemos hacer anónimamente. Los vecinos necesitan ayuda, no necesitan la foto, pero cada uno puede hacer lo que quiera".

En ese sentido, agregó: "Cada uno trabaja como quiere, nosotros lo venimos haciendo sin que nadie se saque una foto ni se haga una lista de quienes son los que reciben ayuda. Así trabajamos y me parece que es lo que corresponde. Los vecinos que necesitan ayuda hoy, lo que necesitan es la comida, no que nos saquemos una foto llevándole la comida, porque la preocupación es poder alimentar a sus hijos".