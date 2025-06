“La gente se muere esperando”. Con esa frase, el diputado provincial Fernando Rovello (PRO – Pehuajó) describió en A24 el drama que viven miles de afiliados del IOMA, la obra social de los trabajadores del Estado bonaerense. Según el legislador, el sistema está colapsado y el gobierno de Axel Kicillof no asume la crisis.

Durante la entrevista, Rovello fue contundente: “A Kicillof le importa un carajo la salud de los bonaerenses”, sostuvo. Y aseguró que no se trata de una denuncia aislada, sino de una catástrofe sanitaria que se repite en ciudades como Mar del Plata, Tandil y muchas otras del interior.

“Me llegan miles de casos de pacientes oncológicos, inmunosuprimidos, dializados, que no tienen acceso a medicamentos ni tratamientos. Hay farmacias y centros de salud que directamente no los atienden”, detalló.

Además, el diputado hizo foco en los más de 2,5 millones de afiliados cautivos -entre trabajadores estatales y voluntarios- que aportan mensualmente, pero no reciben atención. “Les descuentan el 3% del sueldo. ¿Saben cuánta plata es eso? ¿Y saben a dónde va esa plata? A la cuenta única del Tesoro provincial. No se usa para lo que corresponde”, dijo.

En esa línea, recordó que desde la oposición presentaron proyectos de autarquía financiera y administrativa para el IOMA, pero que nunca se trataron en la Legislatura. “Mientras sigamos siendo minoría, esto no se va a discutir”, lamentó.

El legislador cerró su intervención con una reflexión que dejó expuesta su preocupación: “Kicillof habló cuatro horas en la Legislatura y no mencionó una sola vez la palabra IOMA. ¿Casualidad? No. Simplemente, no es prioridad.”