La inflación de enero de 2026 fue del 2,9%, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un 32,4% interanual, con una aceleración de 0,1 puntos porcentuales respecto a diciembre.

Ads

El dato se conoció en un contexto de fuerte debate institucional, tras la salida de Marco Lavagna de la conducción del Indec y la decisión del Gobierno nacional de postergar la aplicación de la nueva fórmula de cálculo del IPC, que implicaba actualizar la canasta de consumos de 2004 por la de 2017/2018.

Alimentos y servicios, los principales aumentos

Entre las divisiones que más subieron en enero, Alimentos y bebidas no alcohólicas encabezó los incrementos con una suba del 4,7%, impulsada principalmente por aumentos en Carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres.

Ads

En segundo lugar se ubicó Restaurantes y hoteles, con un avance del 4,1%, mientras que Comunicación registró una suba del 3,6% y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó un 3%.

En contraste, las menores variaciones del mes se dieron en:

Ads

Educación : 0,6%

: 0,6% Recreación y Cultura : 1%

: 1% Bebidas alcohólicas y tabaco : 1,5%

: 1,5% Prendas de vestir y calzado: -0,5%

Estacionales y núcleo: cómo se movieron los precios

De acuerdo con la clasificación por tipo de precios, los Estacionales fueron los que más aumentaron en enero, con un 5,7%, seguidos por el IPC núcleo, que se ubicó en 2,6%, y los precios Regulados, con un alza del 2,4%.

El dato confirma que, si bien la inflación núcleo se mantiene relativamente contenida, los ajustes estacionales y de servicios continúan presionando el índice general.

La polémica por la nueva fórmula del IPC

El informe del Indec se difundió pocos días después de que el Gobierno anunciara la suspensión de la nueva metodología de cálculo del IPC, que debía entrar en vigencia en enero. El cambio implicaba darle mayor peso a los servicios dentro del índice, en línea con los hábitos de consumo actuales.

Ads

“El cambio debía realizarse una vez terminado el proceso de desinflación”, explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien reconoció diferencias internas sobre el momento adecuado para avanzar con la modificación. Según el Ejecutivo, la nueva fórmula podría aplicarse recién hacia julio o agosto, si se consolida la desaceleración de precios.

Economistas coinciden en que, de haberse aplicado la nueva canasta, el índice habría sido levemente más alto, dado que en 2025 la inflación en servicios superó ampliamente a la de bienes.

Qué anticipan las consultoras para febrero

Un día antes del dato nacional, la inflación de CABA fue del 3,1% en enero, con un acumulado interanual del 31,7%, impulsada por alimentos, transporte y servicios.

En cuanto a las proyecciones privadas, las consultoras habían estimado para enero una inflación de entre 2,4% y 2,6%, por debajo del dato oficial. De cara a febrero, los analistas coinciden en que el proceso desinflacionario sigue firme, pero enfrenta tensiones, especialmente por el impacto de alimentos y servicios regulados.

El consenso del mercado pone ahora el foco en si el Gobierno podrá sostener la desaceleración y acercarse al objetivo oficial de alcanzar una inflación anual de un dígito en 2027, en un escenario todavía marcado por ajustes pendientes y debate metodológico.