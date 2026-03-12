La inflación de febrero fue de 2,9%, misma cifra que en el mes de enero, según el relevamiento del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC), ahora a cargo de Pedro Limes y con una metodología que con más de dos décadas, la cual iba a ser cambiada este año, algo que finalmente no ocurrió.

En tanto el aumento en el primer bimestre de 2026 alcanzó el 5,9%, y la variación interanual se ubicó en el 33,1%.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8%), principalmente por la suba de tarifas de gas, agua y electricidad en la mayoría de las provincias y la modificación de los esquemas de beneficiarios de tarifa con y sin subsidio. La segunda división con mayor aumento fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,3%).

#DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,9% en febrero de 2026 con respecto a enero y 33,1% interanual https://t.co/bFx8TZTULF pic.twitter.com/ChEvJSQ4mY — INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 12, 2026

A nivel de las categorías, los precios Regulados (4,3%) lideraron el incremento, seguidos por IPC núcleo (3,1%), mientras que los Estacionales mostraron una caída de -1,3% durante el mes.

Por regiones, el mayor aumento mensual se registró en el Noroeste (3,5%), seguido por Cuyo (3,4%) y Noreste (3,1%). En tanto, la región Pampeana y la Patagonia marcaron subas de 3%, mientras que el GBA registró 2,6%, por debajo del promedio nacional.

