El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que el nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) registró un alza mensual de 2,1% en julio, una leve aceleración respecto al mes de junio, pese a la promesa del presidente Javier Milei de que la inflación mensual descendería para ubicar sus registros con "cero coma algo", estimando inicialmente ese proceso hacia agosto.

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En el año acumuló una variación de 19,3%, mientras que la variación interanual es de 33,8%. A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,8%) tuvieron subas vinculadas a Alquiler de la vivienda y Servicios culturales, compensadas por la caída en expensas.

Le siguen Estacionales (4,5%) por el aumento en Verduras, Paquetes turísticos y Servicios de alojamiento; y los precios Regulados (2,1%) por los incrementos en Transporte público, Gastos de prepagas y Electricidad.

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La división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (5,0%) como consecuencia del aumento en paquetes turísticos y servicios culturales. La segunda división con mayor incremento fue Restaurantes y hoteles (2,8%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Prendas de vestir y calzado (-1,3%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (1,5%).

En las regiones GBA, Noreste, Noroeste, Pampeana y Patagonia, la división con mayor incidencia en la variación mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, impulsada por aumentos en Verduras, Productos lácteos, y Pan y cereales. En cambio, en la región Cuyo la división con mayor incidencia correspondió a Transporte, por aumentos en Transporte público y Funcionamiento de equipos de transporte personal.

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Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,1% en julio con respecto de junio y acumularon un alza de 19,3% en el añohttps://t.co/02dkg7xHpK pic.twitter.com/pFOMXfomOB — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 13, 2026