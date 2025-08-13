La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló en los últimos doce meses un 36,6 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec).

Ads

La suba de precios de los primeros siete meses del año fue de 17,3%, según el informe del organismo estadístico.

El IPC de julio, así, experimentó una aceleración respecto al 1,6% que había registrado el mes anterior.

Ads

En cuanto a las divisiones, la de mayor alza mensual en julio de 2025 fue Recreación y cultura (4,8%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (-0,9%). Además, Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país, excepto en Patagonia, donde lideró Transporte.

#DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 1,9% en julio de 2025 respecto de junio y acumularon un alza de 17,3% en los últimos siete meses https://t.co/ccjTNTu3PD pic.twitter.com/AEai0sBmfL — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 13, 2025

Ads