La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló en los últimos doce meses un 36,6 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec).
La suba de precios de los primeros siete meses del año fue de 17,3%, según el informe del organismo estadístico.
El IPC de julio, así, experimentó una aceleración respecto al 1,6% que había registrado el mes anterior.
En cuanto a las divisiones, la de mayor alza mensual en julio de 2025 fue Recreación y cultura (4,8%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (-0,9%). Además, Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país, excepto en Patagonia, donde lideró Transporte.
