El Nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 2,5% en noviembre de 2025, y acumuló en el año una variación de 27,9%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 31,4%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Desde mayo, el IPC ha subido lentamente mes tras mes. (mayo 1,5; junio 1,6; julio 1,9; agosto 1,9; septiembre 2,1; octubre 2,5).

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), seguida de Transporte (3,0%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en noviembre fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).

En línea con el dato nacional se ubicaron Gran Buenos Aires y la región Pampeana (2,5%), seguidas por el Noreste (2,4%). El menor aumento se registró en el Noroeste y en la Patagonia con 2,3%.