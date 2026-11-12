El nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) que elabora el INDEC registró un alza mensual de 2,2% en octubre de 2026, y acumuló en el año una variación de 26,3%. En tanto que el interanual se ubicó en 33,1%.

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La cifra se ubica levemente por encima de las estimaciones privadas donde esperaban que se mantuviese sin grandes variaciones a la de los últimos meses, en torno al 2%. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central sobre la base de las estimaciones privadas, había previsto que la inflación del décimo mes de 2026 habría sido del 1,8%.

Inflación mensual en Argentina Variación porcentual del IPC · Enero a octubre 0% 1% 2% 3% 4% 2,9% 2,9% 3,4% 2,6% 2,1% 1,9% 2,1% 1,7% 1,9% 2,2% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Fuente: INDEC

A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,5%) tuvieron subas vinculadas a Alquiler de la vivienda y Restaurantes. Los principales aumentos en los precios Estacionales (5,5%) se registraron en Verduras, tubérculos y legumbres; y en los precios Regulados (2,9%) en Gas y Combustibles para vehículos.

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La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2%) como consecuencia del aumento en Gas. La segunda división con mayor incremento fue Recreación y cultura (3,3%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Educación (1,3%). Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones Cuyo, GBA, Noreste, Noroeste y Pampeana, impulsada por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres y Pan y cereales. En cambio, en la región Patagonia la mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por aumentos en Gas y Alquiler de la vivienda, detalló el reporte.

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#DatoINDEC Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,2% en octubre de 2026 con respecto a septiembre y 33,1% interanual. Acumularon un alza de 26,3% en los primeros diez meses del año. https://t.co/SALEJKnDUT https://t.co/h5bgP6LNGt — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 12, 2026

El ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo, destacó que en el desagregado la variación fue de 1,5% en el IPC Núcleo, es “la menor desde julio de 2025”. “Cabe destacar que, con excepción de dicho mes, no se había observado una inflación núcleo tan baja desde enero de 2018. A su vez, la media móvil de 3 meses de la inflación núcleo fue la más baja desde enero de 2018”, indicó.

Asimismo sostuvo que “el dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”.

También puntualizó que “la variación interanual del IPC Nacional fue de 33,1%, registrando una desaceleración por tercer mes consecutivo”.

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