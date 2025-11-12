La inflación de octubre fue de 2,3%, informó el INDEC
El índice acumuló un 24,8% en el año. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 31,3%.
El Nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 2,3% en octubre de 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina.
Se trató del incremento mensual de precios más alto desde abril, cuando el índice de precios alcanzó el 2,8%. La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).
La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, a excepción de Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
Asimismo, las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.
A nivel de las categorías, los precios Estacionales (2,8%) lideraron el incremento, seguidos por Regulados (2,6%) e IPC núcleo (2,2%).
El IPC acumulado en el año tuvo una variación de 24,8%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 31,3%.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión