La inflación de septiembre fue de 2,1%, informó el Indec
Por primera vez desde abril el IPC superó el 2%. La división de mayor aumento fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles seguida de Educación.
El Nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 2,1% en septiembre de 2025, y acumuló en el año una variación de 22,0%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 31,8%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec).
La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,1%) por subas en Alquiler de la vivienda, seguida de Educación (3,1%).
La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas excepto en Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Transporte.
Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en septiembre de 2025 fueron Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%).
A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,6%) lideraron el incremento, seguidos de Estacionales (2,2%) e IPC núcleo (1,9%).
