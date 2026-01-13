El INDEC informó que el IPC del mes de diciembre fue de 2,8% y que el alza acumulada del año fue de 31,5%. La división con mayor alza mensual en diciembre de 2025 fue Transporte (4,0%), escoltada por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,1%), se ubicó por encima del índice promedio.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó a través de una publicación en X que “de esta manera, el año 2025 concluye con la inflación más baja de los últimos 8 años, tanto en su medición a nivel general, como núcleo”.

“Un logro extraordinario teniendo en cuenta que se obtuvo en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria, y una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2”, señaló.

Asimismo destacó que “el programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación.” “Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez”, concluyó.

2025: LA INFLACIÓN MÁS BAJA DE LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS



La inflación de diciembre arrojó una variación mensual de 2,8% y una variación interanual de 31.5%.



Otros datos del informe del mes de diciembre del INDEC, señalan que la división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas. Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre de 2025 fueron Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (3,3%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (3,0%) y Estacionales (0,6%).