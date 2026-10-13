El nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) registró un alza mensual de 1,9% en septiembre

de 2026 y acumuló en el año una variación de 23,6%. El nivel es ligeramente superior al de agosto cuando fue de 1,7%, informó el INDEC.

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Por otra parte, la variación interanual es del 33,4%. A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,7%) tuvieron subas vinculadas a Comidas fuera del hogar y Productos farmacéuticos. Los principales aumentos en los precios Estacionales (2,9%) se registraron en Verduras, tubérculos y legumbres; y en los precios Regulados (2,3%) en Gas, Electricidad y Gastos de prepagas.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%), seguida por Educación (3,0%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Restaurantes y hoteles (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (1,4%).

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Asimismo el reporte señala que alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones, a excepción de la región GBA cuya mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

#DatoINDEC Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 1,9% en septiembre con respecto de agosto y acumularon un alza de 23,6% en el año https://t.co/oZPDcvl43a https://t.co/GHL70MJJgx — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 13, 2026

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