El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de mayo fue de 2,1% marcando otra desaceleración en su ritmo.

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Según el reporte, en forma interanual subió 33,2% y anotó una baja de 0,5 puntos porcentuales respecto a abril. El acumulado del año avanzó al 14,7%.

En cuanto al costo de la canasta básica total se desaceleró en mayo, en línea con el recorte del IPC, y aumentó 2%. De este modo, una familia conformada por una pareja de adultos y dos niños en edad de escuela primaria necesitó al menos $1.498.741,40 para no ser considerada pobre. Por el contrario, la canasta básica alimentaria, que determina la línea de indigencia, arrojó su mayor alza en tres meses (2,4% de suba con umbral de $681.246,09 para no caer en la indigencia).

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La división con mayor alza fue Comunicación -con el 3,4%- dado el aumento en servicios de telefonía. En segundo lugar quedó Educación (2,9%). Mientras que las que menos aumentaron fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Prendas de vestir y calzado (0,3%).

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (3,5%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento de las Verduras compensado por la caída en Frutas. Le siguen Regulados (2,4%) por el aumento en combustibles, electricidad y agua; y los precios del IPC Núcleo (1,9%) tuvieron subas vinculadas a Restaurantes, bares y casas de comidas y Productos farmacéuticos.

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Asimismo, el informe indica que alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en casi todas las regiones por aumentos en Pan y cereales y en Productos lácteos; mientras que en Noreste, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tuvo la mayor incidencia por aumentos en Gas en garrafa y Alquileres de la vivienda.

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Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,1% en mayo con respecto de abril y acumularon un alza de 14,7% en el añohttps://t.co/hhMjyBUCQl pic.twitter.com/laa9tih8RR — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 11, 2026