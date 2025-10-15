La Libertad Avanza (LLA) lanzó un curioso spot proselitista de cara a los comicios del próximo 26 de octubre. El slogan del video es “para votar al Colorado, marcá al Pelado”, en referencia a Diego Santilli, quien reemplazará al saliente José Luis Espert.

“Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura”, dice Santilli en alusión a Espert. “Así que, cuando estés por votar con la boleta única, prestá mucha atención”, añade Karen Reichardt.

El spot surgió luego de que la Cámara Nacional Electoral (CNE) determinara no reimprimir las boletas en la Provincia de Buenos Aires, quedando la imagen de Espert (envuelto en un escándalo por vínculos con el presunto narcotraficante Fred Machado) en la nómina.

“No te preocupes, porque marcando en el casillero estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad avanza y a mí”, continúa Santilli.

"Estas elecciones los argentinos decidimos si seguimos con el cambio que empezamos junto al presidente Milei o si volvemos al pasado. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, finaliza el candidato a Diputado libertario.

Este 26 de octubre los argentinos decidimos si seguimos con el cambio que empezamos junto al presidente Javier Milei o si volvemos al pasado. En la Provincia de Buenos Aires La Libertad Avanza o Argentina retrocede. pic.twitter.com/SW5MYaieOD — Alianza La Libertad Avanza - PBA (@LLAenPBA) October 15, 2025