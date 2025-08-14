La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, encabezó un acto en el que se presentó oficialmente la lista de candidatos a concejales para las elecciones de 2025. La presentación se realizó en el búnker del PRO, ubicado en el barrio de Olivos, y contó con la participación de referentes de ambas fuerzas políticas que conforman la alianza.

Ads

Entre los presentes estuvieron Verónica Barbieri, presidenta del Honorable Concejo Deliberante y dirigente del PRO; Luis Palomino, presidente de La Libertad Avanza de Vicente López; además de precandidatos, dirigentes y militantes de ambos espacios.

Allí, Soledad Martínez habló frente al público y declaró que: “Hicimos un gran frente electoral en la Provincia de Buenos Aires entre el PRO y la Libertad Avanza. Con esta lista se representan todos los barrios de Vicente López, distintos orígenes, comerciantes, profesionales, toda gente honesta. Hicimos una gran lista. Este es el equipo que va a defender todo lo que hicimos para que hoy Vicente López sea el mejor lugar para vivir”.

Ads

La intendenta además remarcó que el armado de la lista responde a dos grandes objetivos: “El primero son los vecinos de Vicente López. En cada decisión priorizamos cuidar lo que hicimos hasta ahora y seguir fortaleciendo un municipio que funciona. Mientras en la provincia sigan los mismos de siempre, el desarrollo del municipio se verá limitado”, sostuvo.

Y agregó: “Hoy nuestra principal traba para que Vicente López siga creciendo más es el gobierno de la provincia. Por eso también conformamos este frente: para ponerle un freno al kirchnerismo en la Provincia. Estoy convencida de que vamos a lograr uno de los mejores resultados en septiembre”.

Ads

Los candidatos a concejales en Vicente López son: Natalia Villa (PRO), Ignacio Albor Vázquez (PRO), Alejandra Nieto (LLA), Ezequiel Ferrari (PRO), María Eugenia Pesa (PRO), Alberto Furguiele (LLA), Susana Orué (PRO), Andrés Persuh (LLA), Milagros Ibáñez (PRO), Jorge Horacio Martínez (PRO), Sofía Senes (LLA) y Sergio Murchio.

Además, los candidatos a consejeros escolares son: Brian Gustavo Barthe, Claudia Mabel López, Pablo Emanuel Martino y Analia Tamagnone.