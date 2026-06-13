Por Gabriela Edith Lorenzo

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En el marco de la segunda sesión ordinaria del año en la Cámara de Diputados bonaerense, los legisladores tomaron la palabra en diferentes bloques temáticos referidos al Ni Una Menos, la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y otros temas de coyuntura. La reunión parlamentaria que se extendió por más de tres horas tuvo su momento destacado cuando el bloque oficialista puso sobre el tablero la posibilidad de tratar un proyecto que no formaba parte del orden del día.

La exposición de la legisladora de Fuerza Patria, Lucía Iañez, marcó un punto de quiebre en el debate luego de que hiciera mención a una iniciativa que ingresó ese mismo día y que propone crear una política pública para la limpieza y saneamiento de espacios donde se hayan cometido femicidios.

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En medio del debate parlamentario, el diputado Nahuel Sotelo deslizó que su espacio estaba dispuesto a acompañar la iniciativa presentada por la legisladora oficialista, con quien acababa de cruzarse fuertemente. El jefe del bloque peronista, Facundo Tignanelli pidió entonces tratar la iniciativa sobre tablas, y el espacio de La Libertad Avanza quedó atrapado en una encerrona nacida de sus propias palabras. La maniobra obligaba a los libertarios a definir si el respaldo expresado durante el debate se traducía o no en una votación concreta.

La secuencia tuvo lugar durante el bloque dedicado al “3 de junio Ni Una Menos”, que fue el que contó con más cantidad de oradores. La exposición de la diputada Iañez, fue una de las más contundentes en tanto se expresó en varias ocasiones señalando al bloque de LLA directamente y exigiéndoles qué dijeran algo.

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“Es muy indignante escuchar en la Argentina discursos que traten de denostar la existencia de la violencia de género. Digo porque si una es mujer, cualquiera de las mujeres de LLA o de cualquier bloque, sabe que nos criaron diciéndonos un montón de pautas que teníamos que aprender y que los varones no, respecto de cómo nos tenemos que vestir, cómo nos tenemos que comportar, qué cosas no tenemos que hacer para ponernos en peligro”, inició su alocución la diputada kicillofista.

“¿Qué dicen? ¿Por qué no dicen algo? Me indigna, les quiero decir. ¿Qué hacen? Nada, no están haciendo nada”, inquirió la diputada, que continuó enumerando distintas políticas públicas de género desfinanciadas por el Gobierno nacional.

Durante su exposición, recordó que se desempeñó como directora de Asistencia a las Víctimas de la Provincia y enfatizó: “Viví las peores y más tremendas situaciones de todos los tipos de violencia”. Pero la parte más cruda del relato llegó cuando detalló lo que pasa una vez concluida la investigación: “La escena del crimen queda tal cual está; quienes terminan limpiándola muchas veces son las familias”.

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Y en ese marco informó que presentó un proyecto “para garantizar la limpieza de los espacios, para que no tengan que hacerlo los familiares. Es tremendo lo que se vive asistiendo un delito grave".

"Yo les pido que acompañen todos y que todos busquemos una iniciativa que mejore las condiciones de las mujeres en la provincia de Buenos Aires y que mejore las vidas de las víctimas de violencia de género y de los familiares de las víctimas de femicidio”.

Luego de su exposición, Maximiliano Bondarenko y Nahuel Sotelo respondieron y, tras enfatizar ambos la importancia de combatir todos los delitos y crímenes, no sólo los que tienen como víctimas a mujeres, el diputado por la Tercera aseguró que su bloque iba a acompañar el proyecto presentado por Iañez.

“Celebro el proyecto que mencionaba la diputada propinante porque la verdad me parece muy bueno. Por lo menos desde nuestro espacio van a contar con ese voto, porque me parece verdaderamente bueno. Y seguiremos trabajando por más proyectos que defiendan la vida desde el momento de su concepción hasta la muerte natural".

Una escena que no quedó registrada en la transmisión oficial, no pasó inadvertida para la prensa presente en el recinto. Mientras Sotelo aún hablaba, Iañez se acercó a Tignanelli y conversó brevemente con él. Minutos después llegaría la propuesta de tratar el expediente sobre tablas. Cuando el espacio libertario terminó su intervención, el diputado tomó la palabra y lanzó: “La diputada Iañez hizo alusión a un expediente que el bloque de LLA dijo que está dispuesto a acompañar. Creo que sería pertinente ponerlo sobre tablas y poder tratarlo”.

“Me parece una excelente idea. Que nos lo pasen, lo analizamos y en la próxima sesión, sin problema”, fue la respuesta de Sotelo. La diputada Iañez dijo que con gusto les compartiría el proyecto, que estaba elaborado de la forma más inclusiva posible para que todos los bloques tuvieran a bien acompañarlo, y Tignanelli solicitó un cuarto intermedio de cinco minutos para que los legisladores pudieran interiorizarse de la iniciativa que consta de 7 páginas.

Durante ese breve lapso los legisladores libertarios se movieron de sus bancas y desde el palco de prensa se pudo observar cómo Agustín Romo abandonó su escaño para conversar con Diego Garciarena, jefe de la bancada UCR + Cambio Federal. Según pudo reconstruir este medio, el radical le anticipó que su bloque no acompañaría el proyecto.

Cuando se retomó la sesión no alcanzaron los votos positivos necesarios para el tratamiento sobre tablas de la iniciativa de Iañez. Aunque el rechazo también incluyó a otros bloques, la situación dejó particularmente expuesto al espacio libertario porque minutos antes Sotelo había adelantado públicamente que acompañaría la iniciativa.

En ese momento el diputado Romo se jactó de que ya no podría volver a tratarse, intentando marcar un desacierto estratégico en la jugada oficialista, algo que el jefe de bloque del peronismo rebatió inmediatamente.

“Se rechazó el tratamiento sobre tablas, no el proyecto. Se puede tratar en todas las sesiones que se quiera sobre tablas. Lo que pasa es que cuando uno dice algo después hay que aguantarlo con esto”, dijo Tignanelli señalándose la espalda. “Si uno dice que está de acuerdo con ese proyecto, tiene que levantar la manito".

Qué dice el proyecto cuyo tratamiento sobre tablas no acompañó LLA

El proyecto presentado por Lucía Iañez propone una política pública para la limpieza y restauración básica de espacios donde se hayan cometido femicidios. Pero la verdadera riqueza de la iniciativa pasa por reconocer como una forma de reparación estatal el saneamiento de las escenas de crímenes contra mujeres para evitar la revictimización de las familias.

En este sentido, se diferencia de otras políticas públicas de asistencia a las mujeres que sufren de violencia de género, acá el foco está puesto en las víctimas indirectas. El argumento central es que, tras el femicidio, los familiares suelen quedar solos frente a las consecuencias materiales del crimen, debiendo regresar a viviendas donde permanecen rastros biológicos, manchas de sangre, olores y daños asociados al hecho.

Y es este uno de los conceptos más fuertes de los fundamentos del proyecto en tanto que sostiene que obligar a madres, padres, hijos o hermanos a limpiar el lugar donde fue asesinada una persona querida implica exponerlos nuevamente al trauma y profundizar el daño psicológico, obligando a los familiares a cargar, además del dolor de la muerte, con las secuelas materiales y simbólicas que quedan en la escena del crimen.

La autora sostiene que el Estado no debe limitarse a investigar y sancionar a los responsables, sino también implementar mecanismos concretos para reparar las consecuencias que los femicidios generan en las familias y comunidades. El proyecto no presenta la medida como un simple servicio de higiene, sino como una acción estatal de reparación, dignificación y acompañamiento a las familias atravesadas por la violencia de género.

En cuanto a la propuesta de implementación de la iniciativa, vale destacar que no requiere de una nueva estructura administrativa u organismo, sino que propone utilizar y coordinar recursos ya existentes mediante la autoridad de aplicación que designe el Ejecutivo, que podrá brindar el servicio directamente o mediante convenios con municipios, organismos públicos o prestadores habilitados y que además queda facultado para realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias.

La normativa establece que la medida puede ser solicitada por familiares de la víctima, convivientes, Ministerio Público, autoridad judicial interviniente, así como por organismos provinciales o municipales competentes en materia de género. Además, el proyecto estipula la posibilidad de establecer convenios con municipios, universidades, hospitales públicos, organismos especializados y organizaciones de la sociedad civil. También invita a los distritos bonaerenses a adherir y crear unidades locales de apoyo y coordinación.