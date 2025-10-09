La Junta Electoral Nacional del distrito, integrada por Jorge E. Di Lorenzo, su presidente, Hilda Kogan y Alejo Ramos Padilla, rechazó la petición de la alianza La Libertad Avanza.

“Rechazar la solicitud formulada por la alianza La Libertad Avanza tendiente a disponer la reimpresión de la totalidad de las boletas únicas papel (BUP) del distrito Buenos Aires para la elección general del 26 de octubre de 2025, por resultar material, temporal y jurídicamente inviable, conforme los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes”, señala la resolución.

Asimismo, ante la renuncia de José Luis Espert y el corrimiento por Karen Reichardt en vez de Diego Santilli como pidió LLA, la Junta declaró que las boletas únicas papel ya impresas y controladas mantendrán plena validez y vigencia como instrumento de votación oficial".

Según el fallo, la Junta Electoral indicó que “los informes técnicos, el cronograma electoral y la secuencia de tareas establecidas demuestran claramente la imposibilidad material y temporal de realizar una nueva impresión de boletas únicas papel”.

Además, enfatizó que la medida podría poner en riesgo el acto electoral y la igualdad de condiciones entre las fuerzas políticas.

