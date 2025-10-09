El Gobierno de la provincia de Buenos Aires apeló la decisión del juez federal Alejo Ramos Padilla que rechazó que Diego Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert, vinculada al escándalo con Fred Machado. La apelación será resuelta por la Cámara Nacional Electoral (CNE).

El escrito, al que accedió Clarín, sostiene que la interpretación del juez es "arbitraria" y basada en "especulaciones" de carácter político. Los apoderados de LLA, Alejandro Carrancio y Luciano Gómez Alvariño, argumentan que la normativa permite que Santilli ocupe el primer lugar de la boleta en los comicios del 26 de octubre en territorio bonaerense.

Ramos Padilla había fundamentado su fallo en el Artículo 7 del Decreto Reglamentario de la Paridad de Género, que indica que si un candidato renuncia, debe ser reemplazado por otra persona del mismo género. Para el magistrado, mover a Santilli al primer lugar implicaría saltarse a candidatas mujeres con mayor chance de acceder a un cargo, generando un "efecto cascada" contrario al espíritu de la paridad.

La Libertad Avanza cuestiona esta interpretación, señalando que el artículo es claro y que la decisión del juez "vulnera la división de poderes" y socava la seguridad jurídica. Según los apoderados, la norma establece un mecanismo objetivo y explícito que debe respetarse sin reinterpretaciones arbitrarias.

Tras la apelación, Ramos Padilla pidió la opinión de las partes involucradas, incluyendo a Malena Galmarini y la alianza "Unión Federal" de la provincia. Con esas presentaciones, la causa será remitida a la CNE, que consultará al fiscal federal Ramiro González antes de pronunciarse.

Debido a la proximidad de las elecciones, previstas para el 26 de octubre, se espera que el trámite avance con rapidez y que en los próximos días se defina si Santilli podrá encabezar la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.