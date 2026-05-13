El diputado provincial de La Libertad Avanza Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, fue denunciado por presunto enriquecimiento ilícito y por el vaciamiento del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), organismo que estuvo bajo su órbita.

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El fiscal Guillermo Marijuan dispuso una serie de medidas de prueba para avanzar en la investigación. La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, que puso el foco sobre la evolución patrimonial del legislador entre 2023 y 2024.

La investigación apunta especialmente a un crédito de $60 millones cancelado en un plazo de 12 meses y al incremento declarado en su patrimonio, que pasó de poco más de $40 millones a unos $80 millones, según lo que declaró ante la Oficina Anticorrupción.

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El hermano del Jefe de Gabinete se desempeñó desde el mes de diciembre de 2023 el cargo de Titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa de la Nación. Después de ese cargo, fue promovido, en junio de 2025, como titular del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF). En diciembre del año pasado asumió como diputado de la Provincia de Buenos Aires.

Cabe recordar que el IAF contribuye con el Estado a la financiación de los haberes de retiro, indemnizatorios y de pensión, correspondientes al personal militar de las Fuerzas Armadas. Además, liquida y abona los haberes mencionados.

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Investigación sobre el Jefe de Gabinete: Nueva declaración de un testigo

En paralelo, la causa que involucra al Jefe de Gabinete Manuel Adorni también sumó novedades judiciales. El fiscal federal Gerardo Pollicita tomó declaración a José Luis Rodríguez, propietario de una vivienda en el country Indio Cuá alquilada por el funcionario mientras se realizaban reformas en una casa adquirida en Exaltación de la Cruz.

Según trascendió, Rodríguez afirmó que el jefe de Gabinete pagó US$15.600 para residir durante 13 meses junto a su familia en el barrio privado. La estadía, explicó, se extendió debido a demoras en las obras de refacción de la propiedad comprada por US$120.000.

La remodelación estuvo a cargo del contratista Matías Tabar, quien ya había declarado ante la Justicia que los trabajos demandaron cerca de US$245.000 y que fueron abonados en efectivo y sin factura.