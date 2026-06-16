Luego del banderazo organizado el pasado 14 de junio en la puerta de su casa situada en el barrio porteño de Constitución, en San José 1111, la Justicia intimó a la ex presidenta y actual titular del PJ, Cristina Kirchner, por esas manifestaciones.

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El juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu la intimó a cumplir estrictamente las reglas de su detención y le advirtió que dejaría sin efecto el tipo de arresto que lleva a cabo actualmente, si continúan las conductas que alteran el orden público.

“Intímase a Fernández de Kirchner que en lo sucesivo se abstenga de desplegar conductas o asumir comportamientos que puedan implicar el incumplimiento de las pautas y condiciones” de la prisión domiciliaria, “bajo apercibimiento de ley en caso de verificarse nuevos incumplimientos”, señala la resolución.

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El pasado fin de semana la diputada provincial e intendente de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, reunió a un grupo de militantes que extendió una gran bandera entre el balcón del departamento de la expresidenta y un edificio de la vereda de enfrente. Este "banderazo" además incluyó el corte de las calles aledañas y aglomeramiento de personas.

QUILMES CON CRISTINA. 🤍🇦🇷



No vamos a dejar de militar ni un solo día hasta que @CFKArgentina esté LIBRE. pic.twitter.com/v3vQt5uE6G — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) June 15, 2026

El magistrado enumeró que actos como estos afectan la convivencia con los vecinos del barrio, y que para la instalación de estructuras en la vía pública, se requiere autorizaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que estos sucesos se podrían encuadrar en una contravención.

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Para finalizar, la resolución judicial a la que se refiere Giménez Uriburu invoca el artículo 34 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, en la que esta norma le otorga al magistrado la potestad de enviar a Cristina Kirchner a una cárcel común en caso de nuevos incumplimientos injustificados.