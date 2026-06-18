Tras la mudanza de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a Pilar, la Justicia respaldó la medida de la conducción de la entidad madre del fútbol argentino. La Cámara Nacional en lo Civil falló a favor de la AFA avalando el cambio de domicilio de la entidad a la provincia de Buenos Aires y declaró nula la designación de veedores impulsada por el Ministerio de Justicia tras un informe de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Ads

El tribunal también dio por cancelada la inscripción de la AFA en el Registro Público a cargo de la IGJ y consideró que el organismo nacional ya no tiene competencia para ejercer controles sobre la entidad.

Los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset sostuvieron que, tras el traslado de la sede social a Pilar y su inscripción en la provincia de Buenos Aires, las facultades de fiscalización quedaron bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.

Ads

“Quedó definitivamente consolidado bajo este organismo el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre esta entidad”, señalaron los magistrados en la resolución.

La decisión representa un respaldo judicial para la conducción de Tapia, que había cuestionado la intervención de la IGJ y la designación de veedores por considerar que se trataba de medidas adoptadas sin competencia legal sobre la asociación.

Ads

Según la Resolución RESO-2026-1159 dictada por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, se oficializó el trámite de reforma estatutaria. Esta decisión se basa en lo aprobado por unanimidad durante la Asamblea General Ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2024, que determinó el nuevo domicilio de la entidad. A partir de esta disposición, el Comité Ejecutivo fijó legalmente la sede social en la calle Mercedes N°1366 de Pilar.

Vale destacar que ARCA comprobó que en el lugar que figura como sede sólo hay un terreno baldío con un cartel.

No obstante, la resolución de la Cámara Civil no modifica el curso de las investigaciones penales que involucran a la AFA y a algunos de sus dirigentes, por presunto lavado de dinero y presunta retención indebida de aportes.