La IGJ viene de solicitar formalmente ante el Ministerio de Justicia de la Nación la designación de veedores en la AFA. El planteo se produjo luego de que el organismo considerara insuficiente la documentación presentada por la asociación ante los requerimientos oficiales para trasladar su sede.

Sin embargo, el cambio de domicilio de CABA a Pilar por parte de la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia se concretó, buscando evitar las auditorias de Inspección General de Justicia, en el marco de múltiples denuncias contra la dirigencia del Fútbol Argentino.

Según la reciente Resolución RESO-2026-1159 dictada por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, se oficializó el trámite de reforma estatutaria. Esta decisión se basa en lo aprobado por unanimidad durante la Asamblea General Ordinaria celebrada el 17 de octubre de 2024, que determinó el nuevo domicilio de la entidad. A partir de esta disposición, el Comité Ejecutivo fijó legalmente la sede social en la calle Mercedes N°1366 de Pilar.

Vale destacar que ARCA comprobó que en el lugar que figura como sede sólo hay un terreno baldío con un cartel.

Si bien desde AFA pretenden gambetear a la IGJ con esta jugada, desde el Gobierno Nacional consideran que esta situación “no altera el proceso en curso” y que continuarán con el procedimiento previsto.

