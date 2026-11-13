La Cámara Federal de La Plata declaró la inconstitucionalidad de dos artículos del DNU 70/2023 de Javier Milei que modificaron el marco regulatorio de la medicina prepaga. Además, ordenó que la autoridad sanitaria nacional recupere sus facultades para fiscalizar y autorizar los aumentos de las cuotas.

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El fallo fue dictado el 30 de octubre por la Sala III, en la causa "C., M. A. c/ Swiss Medical S.A. y otro s/ Acción meramente declarativa". Los jueces hicieron lugar a la demanda de una persona afiliada que había cuestionado los incrementos de su cobertura médica.

En su resolución, el Tribunal consideró que los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 fueron dictados sin que estuvieran acreditadas las circunstancias excepcionales que exige la Constitución Nacional para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer facultades legislativas mediante un decreto de necesidad y urgencia.

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El control estatal sobre las cuotas

Uno de los puntos centrales de la sentencia es la recuperación de las facultades de la Superintendencia de Servicios de Salud. La Cámara dispuso que vuelva a regir el esquema anterior de los artículos 5, inciso g, y 17 de la Ley 26.682, que establece mecanismos de fiscalización sobre los valores de las cuotas.

De esta manera, el organismo deberá revisar los incrementos propuestos por las empresas de medicina prepaga de acuerdo con las variaciones de sus estructuras de costos y el razonable cálculo actuarial de riesgos.

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Además, los magistrados precisaron que, hasta que la autoridad de aplicación apruebe los aumentos pretendidos, la empresa demandada no podrá incrementar la cuota de la afiliada con fundamento en esas variaciones.

Los argumentos contra el DNU de Milei

Para fundamentar su decisión, la Sala III recordó que el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional establece condiciones estrictas para el dictado de decretos de necesidad y urgencia. Se trata de una atribución excepcional que requiere circunstancias que impidan el tratamiento de una ley por parte del Congreso o una urgencia incompatible con el procedimiento legislativo ordinario.

En ese sentido, consideró que los argumentos generales vinculados con la crisis económica y social no alcanzaban para justificar la modificación del régimen de medicina prepaga por decreto. También señaló que el Congreso se encontraba en funcionamiento y había sido convocado a sesiones extraordinarias.

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La Cámara agregó que los cambios introducidos tenían carácter permanente y modificaban sustancialmente un régimen aprobado por el Poder Legislativo, sin que se hubiera demostrado la necesidad de adoptar una decisión inmediata.

En particular, cuestionó que los fundamentos específicos sobre medicina prepaga se limitaran a plantear la necesidad de liberar las restricciones de precios para aumentar la competitividad del sistema, sin explicar de qué manera esa medida permitiría superar la situación excepcional invocada por el Gobierno.

Los jueces también remarcaron que las empresas de medicina prepaga, aunque persigan fines comerciales, cumplen una función social vinculada con la protección de la salud. Por ese motivo, señalaron que su actividad compromete derechos constitucionales como la salud, la vida y la protección de los usuarios y consumidores.

Qué alcance tiene el fallo

El pronunciamiento se dictó en el marco de una demanda individual contra Swiss Medical, por lo que sus efectos directos alcanzan a la afiliada que inició la acción. La sentencia no implica, por sí sola, que todos los aumentos aplicados por las empresas de medicina prepaga queden automáticamente anulados ni que deban devolver los importes cobrados a sus usuarios.

Finalmente, la Cámara hizo lugar al recurso de apelación de la parte actora, admitió la demanda y declaró la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados del DNU 70/2023 en cuanto derogaron disposiciones de la Ley 26.682 y modificaron su artículo 17. Las costas de ambas instancias quedaron a cargo de la empresa demandada.