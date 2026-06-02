La medida cautelar del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2, a cargo del magistrado subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, tiene una vigencia de seis meses y frena la venta de un importante predio que el Estado nacional tiene en el conurbano.

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Desde el juzgado federal de San Martín se anuló, al menos por ahora, el cierre de la estación experimental situada en Ituzaingó y que tenía 9 agencias de extensión donde trabajaban 100 personas.

En concreto, la acción de amparo fue promovida contra la Resolución 27/26 firmada por las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Esa norma suprimió la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA - AMBA) y sus 9 agencias. Los inmuebles fueron traspasados a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que los venda o subaste.

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La decisión firmada por el juez ordenó a las autoridades a abstenerse de ejecutar la supresión de funciones y unidades dependientes, movimientos de los trabajadores, pase a disponibilidad o desvinculaciones de técnicos de la administración pública, traslado de equipos, asignación de edificios y/o venta y subasta de propiedades.

ÚLTIMO MOMENTO!!

NUEVO FALLO HISTÓRICO EN FAVOR DE ATE CONTRA EL GOBIERNO!!



AHORA LA JUSTICIA ORDENA EL CESE DE LOS DESPIDOS Y RECORTES EN EL INTA!!



Otra vez la Justicia nos vuelve a dar la razón y deja en manifiesto la ilegalidad con la que actúa este Gobierno, suspendiendo la… pic.twitter.com/8U9W3n0uaF — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) June 2, 2026

Al respecto, Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE Nacional, celebró el fallo: “Sigan haciéndose los vivos y actuando al margen de la ley, que nosotros los vamos a seguir confrontando en todos los planos y ustedes se van a ir esposados por la puerta de atrás de la Rosada”. Y agregó: “Parece que la motosierra se debilita. ¡Les queda poco!”.

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Meses atrás en una entrevista con LANOTICIA1.COM, Sebastián Fajardo delegado de INTA, contó que la dependencia con sede en Ituzaingó contaba con nueve oficinas - agencias de extensión - en Ituzaingó, Luján, Marcos Paz, Moreno, La Plata, Avellaneda, San Vicente, San Martin y Escobar.

"En total son unos 100 trabajadores, técnicos, la mayoría profesionales, que hacemos tareas de investigación y de extensión rural, de asistencia técnica con productores de distintos tipos. Hay distintos tipos de producciones, pero lo más importante, lo que más volumen tiene, tiene que ver con la producción de hortalizas”.

Consultado en aquel entonces, en qué perjudicaría a esta producción que ellos dejen de prestar este servicio, señaló: “el INTA como institución, con la jerarquía que tiene, va a dejar de tener presencia territorial, y nosotros creemos que es algo bastante importante a destacar. Muchos de los productores con los que nosotros nos vinculamos y trabajamos, [trabajan en] la producción hortícola que se caracteriza mucho por ser arrendatarios, con mucha informalidad y distintos tipos de escala productiva. Nosotros trabajamos mucho con productores de una baja capitalización y hacemos asistencia directa. Consideramos que esos productores no pueden pagar una asistencia técnica privada porque no tienen recursos para hacerlo y bueno nada quedaría un montón de productores sin asistencia técnica”.

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