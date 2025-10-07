La Justicia Electoral solicitó al Gobierno nacional que informe cuál sería el costo de reimprimir las boletas para las elecciones nacionales en la provincia de Buenos Aires, luego de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura. La medida responde al pedido de La Libertad Avanza para que Diego Santilli figure como nuevo cabeza de lista en las Boletas Únicas de Papel (BUP) bonaerenses.

El requerimiento fue dirigido al ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien deberá detallar si existe una partida presupuestaria disponible para afrontar el gasto, qué imprentas podrían encargarse de la tarea y si sería necesario realizar una nueva licitación.

La Junta Electoral fijó como plazo límite el miércoles 8 de octubre a las 8:30, y exigió además un informe sobre la cantidad de ejemplares de BUP ya recibidas, su estado actual y los tiempos estimados para la entrega a las autoridades de mesa, de modo de garantizar el cumplimiento de cada instancia del cronograma electoral.

En paralelo, el organismo también pidió al Correo Argentino, encargado de la distribución del material electoral, que precise los plazos mínimos necesarios para asegurar que las boletas lleguen a tiempo a todas las mesas de votación habilitadas en el territorio bonaerense.

Asimismo, la Junta convocó a una audiencia para ese mismo día a las 10:30 horas, en la que deberán participar todas las fuerzas políticas y el ministro Catalán. En el encuentro se analizarán los aspectos logísticos, financieros y jurídicos de la eventual reimpresión, junto con consultas técnicas que puedan surgir de los distintos espacios.

