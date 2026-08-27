La Legislatura bonaerense aprobó en forma definitiva la adhesión de la provincia de Buenos Aires al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad (Ley Nacional N° 26.816 y su Decreto Reglamentario 1771/2015) y a la Ley Nacional 24.901, que garantiza prestaciones básicas para la habilitación y rehabilitación integral, durante la cuarta sesión ordinaria llevada a cabo este jueves.

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La iniciativa busca fortalecer los Talleres Protegidos y garantizar la inclusión e igualdad de oportunidades laborales en todo el territorio provincial.

“Muchas veces pasa que hay normas, pero lo que tenemos que trabajar, y por eso son importantes, es en garantizar el cumplimiento de esas normas, porque parece a veces en la Argentina, la ley es una sugerencia y la verdad que las leyes deben ser obligatorias y los derechos que consagran esas leyes deben ser efectivamente garantizados. El Estado debe garantizar el acceso a los derechos y a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad”, remarcó Diego Garciarena, titular del bloque de la UCR, al momento de brindar su respaldo a la adhesión a las leyes nacionales.

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Dimos un paso concreto para respaldar los derechos de las personas con discapacidad.



Sancionamos la adhesión a la Ley Nacional 26.816, que establece el Régimen Federal de Empleo Protegido, y a la Ley Nacional 24.901, que garantiza prestaciones básicas para la habilitación y… pic.twitter.com/wp2G1fxoO3 — Diego R Garciarena (@dgarciarena) August 27, 2026

El nuevo texto normativo se adecúa al artículo 36, inciso 5, de la Constitución Provincial y a los postulados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Su objetivo principal es brindar apoyo técnico y financiero a los centros de producción protegida y fomentar la inserción del colectivo tanto en el sector público como en el privado.

La legislación fija tres esquemas de organización laboral adaptados a las capacidades funcionales de cada trabajador como son el Taller Protegido Especial para el Empleo (TPEE), el Taller Protegido de Producción (TPP) y Grupos Laborales Protegidos (GLP).

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Por otra parte, la adhesión formal a la Ley Nacional 24.901, impulsado por el senador provincial Emmanuel Santalla, establece un marco legal inamovible que garantiza un sistema integral de prestaciones básicas de atención, habilitación y rehabilitación destinado a las personas con discapacidad, obligando de forma estricta tanto a la salud pública como a las obras sociales a brindar una cobertura completa, gratuita y sin interrupciones en todo el territorio bonaerense.

Ley "Ema"

Otra de las iniciativas aprobadas es una propuesta de Mayra Mendoza, de Fuerza Patria, que busca crear el programa provincial de “Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos“.

El texto surgió a partir del caso de Ema Bondaruk, la adolescente bonaerense que se quitó la vida en 2024 luego de la difusión no consentida de imágenes íntimas en su ámbito escolar.

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“Por eso estamos tratando esta ley, para que en cualquier situación que una persona, no solamente un niño, una niña, adolescente, sino también alguno de nosotros, vivamos una situación de violencia digital, que haya un marco y herramientas que permitan prevenir una situación como la que llegó Ema”, señaló Mendoza durante su alocución.

Asimismo, la legisladora quilmeña recriminó a los diputados de La Libertad Avanza que votaron en contra en comisión del dictamen.

"Es lamentable que algunos contraten granjas de trolls para promover y seguir fortaleciendo esto que es tan grave para todos y para todas, que es la violencia digital. Pero, a pesar de eso, logramos construir una mayoría", afirmó.

Uno de los puntos centrales del proyecto consiste en incorporar a la Ley Provincial de Educación N°13.688 nuevos contenidos vinculados con la ciudadanía digital. La modificación apunta a que las escuelas trabajen de manera sistemática temas relacionados con el consentimiento, la privacidad, el uso responsable de las tecnologías y los desafíos que plantea la inteligencia artificial en la vida cotidiana.

Asimismo, el articulado incorpora una guía de intervención en situaciones conflictivas y establece un esquema de capacitación obligatoria y permanente para docentes, directivos y trabajadores del sistema educativo, coordinada a través de la Formación Docente Permanente y los Centros de Innovación en Información Educativa.