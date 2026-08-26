La Ley Ema dio un nuevo paso en la Legislatura bonaerense. El proyecto presentado por la diputada Mayra Mendoza obtuvo el visto bueno de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados y quedó encaminado para su tratamiento en una próxima sesión.

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La iniciativa propone establecer lineamientos para la prevención, detección y abordaje integral de la violencia digital en todos los niveles y modalidades del sistema educativo bonaerense, con el objetivo de promover el uso responsable de las tecnologías y garantizar entornos digitales seguros.

El proyecto también contempla incorporar contenidos vinculados con ciudadanía digital, consentimiento, privacidad y derechos digitales, además del uso ético y crítico de la inteligencia artificial. A su vez, plantea actualizar las guías escolares para establecer protocolos específicos frente a casos de violencia digital y capacitar de manera obligatoria y continua al personal educativo.

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Foto: Prensa Diputados BA

Por qué se llama Ley Ema

El nombre de la iniciativa recuerda a Ema Bondaruk, una adolescente bonaerense que se quitó la vida en agosto de 2024 luego de la viralización no consentida de imágenes íntimas en su entorno escolar.

El proyecto fue trabajado por Mendoza junto a Laura Sánchez, mamá de Ema, y organizaciones especializadas en la problemática. La propuesta busca transformar esa experiencia en herramientas de prevención y protección para otros chicos y chicas.

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Desde la comisión, su presidenta Lucía Iañez destacó la importancia de avanzar con mecanismos de protección para niños, niñas y adolescentes frente a una problemática que atraviesa cada vez más a las comunidades educativas.

Foto: Prensa Diputados BA

Otros proyectos que avanzaron

Durante la jornada también avanzó en Asuntos Constitucionales otro proyecto vinculado a niños, niñas y adolescentes. La iniciativa, presentada por la diputada Luciana Padulo, busca regular el contenido de los formularios de autorización para el uso de imagen de menores en el ámbito escolar.

Además, las comisiones de Presupuesto e Impuestos y Trabajo dieron despacho a distintas iniciativas que serán parte de la agenda legislativa previa a la sesión ordinaria prevista para este jueves.

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En Presupuesto avanzaron dos proyectos provenientes del Senado vinculados a la protección laboral y las prestaciones para personas con discapacidad, mientras que en Trabajo obtuvo despacho una iniciativa para instituir el 22 de abril como Día del Trabajador y la Trabajadora de la Construcción.