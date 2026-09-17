La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires inauguró la muestra de arte “75 años de La razón de mi vida”, una exposición que toma como eje el libro escrito por Eva Duarte de Perón y propone una mirada desde el presente sobre distintos temas abordados en la obra.

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La actividad fue organizada por la diputada Viviana Guzzo, el Museo Provincial Casa Evita Los Toldos y el Museo de las y los Trabajadores “Evita”. La muestra permanecerá abierta hasta el 25 de septiembre en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, con entrada libre y gratuita.

Durante la inauguración, Guzzo destacó que la exposición conmemora los 75 años de la primera publicación de La razón de mi vida, que tuvo lugar el 15 de septiembre de 1951.

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“Nos encontramos en esta Casa de leyes para celebrar, a través de una muestra, la primera publicación del libro La razón de mi vida, un 15 de septiembre de 1951, hace 75 años”, expresó la legisladora. Según señaló, se trata de una obra en la que Eva Perón escribe sobre su misión con el pueblo y sobre aspectos de su propia vida.

Por su parte, el coordinador del Museo Provincial Casa Evita Los Toldos, Flavio Gulli, sostuvo que el paso del tiempo no le quitó vigencia al libro y remarcó los conceptos que, según su interpretación, aparecen vinculados a la figura de Eva Perón: “el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, la devoción” y la lucha por los derechos.

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La directora del Museo de las y los Trabajadores Evita, Mónica Labarthé, explicó que las obras fueron realizadas a partir de una investigación sobre La razón de mi vida y que cada artista trabajó desde su propia interpretación.

Arte, documentos y objetos vinculados a Eva Perón

La exposición reúne producciones que atraviesan distintos ejes presentes en el libro, entre ellos el trabajo, los trabajadores, la infancia, las mujeres, la vivienda, la dignidad y la acción social.

Cada obra está acompañada por una frase de La razón de mi vida, con el objetivo de generar un diálogo entre los textos escritos por Eva Perón y las interpretaciones realizadas por los artistas desde el presente.

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Durante la inauguración también se entregaron diplomas a las y los artistas que participan de la muestra: Miguel Repiso REP, Gerardi Guala, Gustavo Damelio, Natita Ma, Daniel Collazo, Roberto Escobar, Graciela Grillo, Eric Alva, Lautaro Siro, Fernando Evangelista, Fran Hnatiuk, Lida Meiorin, Alberto Natale, Fabián Martínez, Jorge Rama, Eugenia Pellati, Cintia Miñola, Mónica Labarthe, María Mac Dougall, Rafa Salvador, Gabriela Butler Tau, Mora Petraglia, Maru Pellati y Diego Virgilio.

Del acto también participaron la diputada Ana Luz Balor y la subsecretaria de Políticas Culturales de la Provincia de Buenos Aires, Victoria Onetto.

Además de las obras de arte, la exposición incluye objetos, documentos, publicaciones, piezas personales y otros elementos vinculados a Eva Perón y a su época, pertenecientes al Museo de las y los Trabajadores Evita. El conjunto reúne materiales considerados de valor histórico, cultural, testimonial o simbólico.