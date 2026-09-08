La Cámara de Diputados bonaerense realizó un acto para recordar el 51° aniversario de la “Masacre de La Plata”, en memoria de los ocho militantes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) asesinados entre el 4 y el 5 de septiembre de 1975, durante el período previo al golpe de Estado de 1976.

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La jornada fue organizada por la diputada provincial Mónica Schlotthauer, junto al diputado Christian Castillo, y contó con la participación de la Comisión por la Memoria y Justicia de la Masacre de La Plata, organización que reclama el esclarecimiento de los asesinatos y la sanción de sus responsables.

Durante el encuentro se recordó a Adriana Zaldúa, Hugo Frigerio, Roberto Loscertales, Ana María Guzner Lorenzo, Lidia Agostini, Oscar Lucatti, Carlos Povedano y Patricia Claverie, quienes fueron asesinados mientras desarrollaban acciones de solidaridad con trabajadores en conflicto.

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La actividad también puso el foco en la necesidad de preservar la memoria colectiva y transmitir estas historias a las nuevas generaciones, además de mantener los reclamos de familiares, compañeros y organizaciones por el esclarecimiento de los crímenes.

En ese marco, Schlotthauer y Castillo impulsaron dos proyectos legislativos vinculados con la Masacre de La Plata. Uno de ellos propone rendir homenaje a los jóvenes militantes del PST asesinados, mientras que el segundo busca declarar de Interés Legislativo y Provincial el aniversario de la masacre y expresar el repudio al accionar de las bandas fascistas de la Triple A y la CNU.

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Durante el acto, Schlotthauer destacó la importancia de recuperar la experiencia de quienes fueron víctimas de la violencia política y sostuvo: “Haber conocido una organización desde el comienzo y transitar todo ese legado de lucha fue una guía para seguir militando en todos los terrenos”.

La legisladora agregó que, frente a quienes “se acomodan”, desde su espacio continúan trabajando para “profundizar la lucha, fortalecer la organización y construir una salida obrera”.

Por su parte, Castillo expresó su solidaridad con los integrantes de la Comisión por la Memoria y Justicia y remarcó la importancia de las actividades de homenaje. “Todos tenemos que reivindicar el trabajo de las mujeres y los trabajadores de la democracia. Así que vamos por lograr que el proyecto se acompañe en la Cámara”, afirmó.

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La “Masacre de La Plata” ocurrió entre el 4 y el 5 de septiembre de 1975, cuando ocho militantes del PST fueron asesinados en distintos hechos vinculados con la violencia política que atravesaba al país antes del golpe cívico-militar de 1976.