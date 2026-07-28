Diputados y senadores bonaerenses de La Libertad Avanza salieron a pedir explicaciones al gobierno de Axel Kicillof por haber prorrogado hasta 2027 la suspensión del programa Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA). “El Gobierno provincial vuelve a elegir al silencio antes que la transparencia”, denunciaron.

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El programa MESA, una de las políticas alimentarias complementarias destinadas a estudiantes en situación de vulnerabilidad social, había sido suspendida por 90 días en mayo de este año. En las últimas horas, los legisladores libertarios denunciaron que el Ejecutivo volvió a prorrogar la interrupción del módulo hasta el 31 de enero de 2027.

En este marco, los diputados y senadores de La Libertad Avanza anunciaron que presentarán en ambas cámaras un nuevo pedido de informes ante la falta de precisiones sobre la reanudación del programa MESA. “Kicillof tiene la obligación de rendir cuentas”, cuestionaron.

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Axel Kicillof nunca dio explicaciones por la suspensión del programa MESA, una contención alimentaria básica para más de dos millones de familias bonaerenses. Ahora, la suspensión fue prorrogada hasta enero de 2027.



Llevaron a la Provincia de Buenos Aires a una crisis total. Son… pic.twitter.com/WwjuK2tAv6 — La Libertad Avanza - PBA (@LLAenPBA) July 28, 2026

El jefe del bloque de La Libertad Avanza en el Senado bonaerense, Carlos Curestis, afirmó que el Ejecutivo provincial “no puede suspender un programa alimentario que alcanza a millones de personas sin explicar por qué lo hace ni qué alternativa les ofrece a las familias”. “Mientras la crisis social se profundiza, el Gobierno vuelve a elegir el silencio antes que la transparencia”, añadió.

Por su parte, el diputado y Vicepresidente de la Cámara, Juan Osaba, sostuvo que la suspensión del programa MESA “demuestra la mentira del modelo del gobernador que se llena la boca hablando de ‘justicia social’ y de un ‘Estado presente’”.

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Desde la conducción provincial de La Libertad Avanza, a cargo del diputado nacional Sebastián Pareja, añadieron: “Esta es la verdadera cara de la gestión de Kicillof, que prefiere quitarle comida a los bonaerenses en lugar de reducir privilegios a la política”.

A fines de abril, el Ejecutivo provincial argumentó que la suspensión del programa MESA responde al “dificultoso contexto económico que se encuentra transitando la provincia” y como consecuencia de la disminución en la participación en el programa por parte de la Nación. La implementación operativa estaba a cargo de municipios y consejos escolares, que recibían fondos del Ministerio para la compra y distribución de alimentos.