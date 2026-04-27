El Gobierno bonaerense resolvió suspender durante 90 días el programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria), la caja con alimentos para alumnos que se pueden llevar a sus casas y son entregadas en las escuelas, la cual comenzó durante la pandemia por el Covid-19.

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La medida comenzará a regir desde el 1° de mayo de 2026 según la resolución firmada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, quien hoy destacó el fortalecimiento del Servicio Alimentario Escolar (SAE), para el que en 2026 se ha incrementado en más del 30% la inversión.

La suspensión del programa MESA responde al “dificultoso contexto económico que se encuentra transitando la provincia” y como consecuencia de la disminución en la participación en el programa por parte de la Nación. La implementación operativa estaba a cargo de municipios y consejos escolares, que recibían fondos del Ministerio para la compra y distribución de alimentos.

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Tras conocerse la medida, el municipio de Tigre se hizo eco de la medida que afectará a 40 mil familias. “El Gobierno de Axel Kicillof interrumpirá el normal funcionamiento de la iniciativa desde el 1° de mayo y la gestión local solicita que se contemple que -a través del programa nutricional- se provee ayuda y contención a personas que se encuentran en estado de extrema vulnerabilidad, quienes son víctimas de la actual situación socioeconómica que se vive a nivel regional y nacional”, señaló en un comunicado.

En ese marco, es que se resolvió concentrar los recursos disponibles en el SAE. Este programa alcanza a más de dos millones y medio de estudiantes, a quienes garantiza desayuno, almuerzo y merienda.

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“El 90 por ciento del presupuesto de nuestro Ministerio está destinado a la política alimentaria. La inversión anual en materia de compra de alimentos por parte de la Provincia es de 389.692 millones de pesos, mientras que la inversión del ministerio de Capital Humano, en la misma materia y para toda la Argentina, es de sólo 91.000 millones de pesos”, destacó Larroque esta mañana en conferencia.

Además, el ministro de Desarrollo de la Comunidad mencionó la diferencia entre los fondos solicitados al Gobierno nacional y los transferidos. En 2024, el Gobierno nacional transfirió un 32,2% menos de lo solicitado; en 2025, esa diferencia creció a un 40,8%.

“Hago una apelación al presidente Milei, que pone tanto esfuerzo en defender a funcionarios comprometidos o complicados, para que ponga el mismo esfuerzo y ahínco en resolver los problemas de la gente”, sostuvo Larroque.

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Por último, se espera que el próximo miércoles haya una movilización de intendentes e integrantes del gabinete bonaerense hacia el ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello para continuar con el reclamo por los fondos adeudados por parte del gobierno nacional.