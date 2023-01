Javier Milei es el líder indiscutido de Libertad Avanza pero el militante del partido, Carlos Maslaton reclamó PASO para competir internamente. Según el dirigente fueron negadas y apuntó contra el economista y su hermana Karina. La apoderada del partido, Carina Ivascov, le respondió a todos.

Mientras Javier Milei arrancó el “Tour de la Libertad” por la Costa Atlántica, cruje la interna del espacio. Carlos Maslatón lo acusó en duros términos de dejarlo “afuera de todo”:

“Vencido el plazo concedido a la troika stalinista de La Libertad Avanza (Milei, Karina y Kukuchi) para la habilitación de las PASO en el Movimiento ratifico que no armo proyecto político aparte, que no migro ni al eje socialista de Juntos por el Cambio ni al Frente de Todos, y que pese a la imposibilidad de competir, por lealtad a las ideas liberales originales de LLA y a la militancia que aún subsiste, me mantengo dentro de la LLA enfrentando a la troika corrupta y políticamente suicida”, expresó Maslatón en un comunicado público donde aseveró que de todas formas apoyará al espacio.

La apoderada nacional del partido, Carina Ivascov, sacó otro comunicado y le respondió a todos:

“Sr. Maslatón, usted se reunió con el equipo de La Libertad Avanza ( Hotel Alvear) en el mes de Diciembre 2022 después de varias charlas realizadas, usted sabe perfectamente que la única autorizada de dar interna, es su Propietaria Legal apoderada Nacional y Presidenta del Partido La Libertad Avanza, Carina Ivascov, no Karina Milei (Es Carina con C no es K ). Porque dice usted que Karina Milei no me deja hacer internas, usted sabe muy bien que no tiene ningún derecho legal, usted confunde”, arrancó Ivascov.

“Si quiere una interna, pídala y será parte de la interna de la Libertad Avanza”, resumió.

También hubo críticas hacia Javier Milei y su hermana, Karina, que oficia de armadora política:

“Comunicamos también a los Partidos Demócratas en las distintas Provincias, a los LIBERTARIOS de las distintas provincias, a cualquier Partido que esté con Milei, a los legisladores del Bloque La Libertad Avanza, incluso Milei, a su hermana, que ya presenté oposición en el INPI, que con malicia quiso patentarlo después que yo, mucho tiempo después!!! Desmintiendo un escrito de su hermano, diciendo que representaba a su hermano porque era dueño de la Alianza”

En ese sentido, detalló que “se les prohíbe continuar usando La Libertad Avanza sin autorización de los verdaderos directivos, que cada partido en cuestión, todos alineados a Kikuchi, el cual ya tiene un bozal legal, igual que la legisladora de CABA, FLEITAS, del Bloque que usa el nombre de La Libertad Avanza, vuelvan a usar algunos de ustedes o sus partidos, o tratar de hacer frentes con el nombre nuestro, serán demandados”.

Para cerrar dejó una advertencia legal:

“Desde esta fecha 21 de Enero 2023, deben dejar de usar un sello que no están autorizados, ni son miembros, ni afiliados, si así lo fueran, deberían colaborar con el partido, no destruirlo”.