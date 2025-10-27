La Libertad Avanza ganó en todos los municipios de la Séptima Sección Electoral
Las ocho comunas eligieron a los libertarios con resultados que superan el 50% de los votos.
La Libertad Avanza consolidó este domingo un contundente triunfo en la Séptima Sección Electoral bonaerense, al imponerse en los ocho municipios que la integran: 25 de Mayo, Roque Pérez, Saladillo, General Alvear, Bolívar, Tapalqué, Olavarría y Azul.
En Olavarría y Azul, dos de los distritos más poblados de la sección, el apoyo fue masivo y arañó el 50% de los votos. En tanto, en Bolívar, Saladillo y 25 de Mayo, los candidatos libertarios también se impusieron con márgenes amplios, superando el 50% de los sufragios.
En esta sección electoral, Fuerza Patria perdió todos los duelos y no ganó una comuna.
