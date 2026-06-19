La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires organizó una jornada con representantes juveniles del partido, en la que se presentó el proyecto para que los jóvenes de 18 años puedan ser elegidos concejales.

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La iniciativa del diputado provincial Pablo Morillo, de Capitán Sarmiento, forma parte de la batería de proyectos del espacio libertario para una reforma política en la provincia de Buenos Aires. El encuentro fue encabezado por el diputado nacional y presidente del partido en la Provincia, Sebastián Pareja.

Sin embargo, la propuesta no es de simple implementación ya que se requiere modificar la carta magna. La Constitución provincial dispone desde 1889 que para ser elegido concejal un ciudadano bonaerense debe tener, al menos, 25 años de edad. El proyecto libertario propone bajar el piso siete años y que dicha idea sea sometida a un plebiscito mediante la implementación efectiva de una ley sancionada en 2013 pero nunca ejecutada, la número 14.523.

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“En La Libertad Avanza no creemos en una política que les habla a los jóvenes desde arriba, sino en una política que les abre la puerta para que puedan decidir, competir y representar a sus vecinos. En ese sentido nos pareció interesante reunirnos hoy con nuestra juventud”, dijo Pareja.

Por su parte, Morillo apuntó: “Vamos a terminar con una contradicción injustificada: si un joven de 18 años puede asumir responsabilidades públicas como consejero escolar, también debe poder ser concejal. Esta reforma fortalece la democracia e impulsa la renovación generacional en la política”.

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