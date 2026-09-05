Luego de que el presidente Javier Milei anunciase sanciones a una petrolera que opera en Malvinas y proyectos a la cuestión de la soberanía, La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires prepara un despliegue para respaldar la posición del Gobierno nacional.

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El espacio buscará trasladar el planteo presidencial a la Legislatura y a los concejos deliberantes donde cuenta con representación. Así lo anticipó el diputado nacional y titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, quien aseguró: “Vamos a llevar la propuesta de Javier Milei a cada rincón de la Provincia”.

En ese sentido, Pareja destacó la política exterior del Gobierno y vinculó los anuncios sobre las Islas Malvinas con el posicionamiento internacional de la Argentina. “Las decisiones del Presidente en materia de política exterior volvieron a ubicar a la Argentina en una posición estratégica en el mundo”, afirmó, y agregó: “Hoy empezamos a ver los resultados”.

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El plan contempla que los legisladores libertarios impulsen proyectos de acompañamiento en las cámaras de Diputados y Senadores bonaerenses. La misma línea se trasladará a los municipios, donde los concejales de LLA buscarán promover pronunciamientos en respaldo a la postura del Gobierno nacional.

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“Las mejoras macroeconómicas y la coordinación entre Defensa, Economía, Cancillería e Inteligencia es lo que hacen todos los países serios del mundo para proteger realmente su soberanía. Dejamos atrás la lógica de armar relatos con empresas que fueron deficitarias y nos dejaron un Estado quebrado y la gente empobrecida”, agregó Pareja.

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En esa línea, Pareja sentenció que en la provincia de Buenos Aires “conocemos bien lo que pasa cuando la política deja de pensar estratégicamente, cuando la economía se somete al populismo y se deterioran las instituciones de seguridad: quienes terminan pagando las consecuencias son los bonaerenses”.

“Por eso este llamado también interpela a la dirigencia provincial. El Presidente convocó a todo el arco político a dejar las diferencias de lado en una causa que está por encima de cualquier partido. Esperamos que esta vez dejen de tirar piedras y empiecen a construir, aunque ya hayan dado señales de lo contrario”, concluyó el presidente del partido a nivel provincial.